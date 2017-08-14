Зарядье моего детства. Пришлый мэр не чувствует Москвы

Чем дольше я живу вдали от Москвы, тем яснее понимаю – это мой родной город, другой его никогда не заменит. И если автоматически стал реагировать на любое упоминание Архангельска в федеральных СМИ, то Москва живёт во мне помимо рефлексов – это гордость и боль одновременно.

Особенно места, близкие с детства…

У моего огромного и бестолкового дома, переделанного под жилой из Кокаревского подворья – гостиницы для небедного люда, приехавшего торговать на Хитров рынок и в Китай-городе, вдобавок к достойному месторасположению прямо напротив Кремля имелся серьёзной, особенно для детворы, недостаток – у него не было двора в общепринятом московском понимании.

То есть, двор номинально был, но непригодный к использованию по назначению – ни в футбол погонять, ни на качелях покачаться (за неимением), ни «козла» забить. Большой заасфальтированный колодец с постоянно разгружающимися грузовиками, центр двора занимали подсобные предприятия, обслуживающие жизнедеятельность соседнего офицерского общежития Академии им. Фрунзе. Какие уж там игры.

В трёх минутах ходьбы от парадного подъезда (было ещё два чёрных входа, всё, как у приличных людей) располагался Репинский сквер, сейчас известный как Болотный. С аллеями, фонтаном и двумя песочницами. Да что толку, там правила бал шпана из соседних бараков, без родителей лучше не появляться. Я же говорю – СВОЕГО не было.

Посему моим детским местом прогулок часто становилась дорога через Малый каменный (Замоскворецкий) мост к Красной площади. С непременным заходом в ГУМ за фирменным мороженым (20 коп.), которое ещё нужно было караулить. Класса до 4-го с сопровождением кого-нибудь из старших. И я помню (или мне кажется, что помню) справа от моста какую-то другую Москву. Низкорослую, одноэтажную, неприбранную, с бельём, сохнущим напоказ на верёвках (для Москвы дикость). Меня, конечно, туда тянуло. Бабушка одёргивала – не вздумай, там тебя схватят, через мясорубку пропустят и пирожков наделают. Та ещё шутка, конечно.

Потом на этом месте как-то незаметно выросла гостиница (тогда что-то значимое строили довольно быстро, по колхозному принципу, не считаясь с затратами). Не гостиница, а целый микрорайон, с корпусами, несколькими ресторанами, кинотеатром и даже своим киноконцертным залом. Монументально! С виду – уродина уродиной, бельмо на праздничном лике центра столицы. Но разве кто-то задумывается об этом в детстве. Задумывались о другом – почему тебя в родной стране, в родном городе куда-то не пускают, а негров – пожалуйста?

Вы были когда-нибудь внутри «России»? Жутко неудобная планировка, такая, что не перестроишь, но из-за месторасположения всегда аншлаг. В итоге сломали, а на её месте… вот мы и подошли к скандалу.

Весь День города нам из телевизора рассказывали, какое чудо сотворил посреди Москвы её мэр Собянин, аж Путин восхитился. Типа все климатические зоны, от Арктики до пустынь, даже мне, нелюбопытному, захотелось взглянуть. Сумма расходов на это чудо тоже какая-то фееричная, что-то в диапазоне 14 миллиардов, и это ещё с недоделками. Россияне привычно матерились на зажравшихся москвичей, а те в ответ…

Уже через два дня после открытия парка «Зарядье» информационное пространство разорвала новость под общем названием «Москвичи – вандалы!»: … после наплыва горожан из парка исчезло 10 тысяч растений, были повреждены элементы зданий и паркового освещения. Хотя доказательств того, что растения были украдены именно посетителями, нет, а администрация парка назвала рассказы о кражах "домыслами", очевидно, что некоторых растений действительно нет на месте. Эксперты называют вынос растений временным явлением, которого можно ожидать в любом крупном городе. "Вспомните: когда еще несколько лет назад в Москве стали массово высаживать тюльпаны, это была совершенная экзотика, и в первое время срезанные с клумб цветы можно было увидеть в московских квартирах, но буквально через сезон все уже привыкли к тюльпанам в городе и стали просто любоваться цветами в клумбах", – говорит партнер КБ "Стрелка" Александра Сытникова. По ее словам, в дальнейшем посетителям можно предлагать приобрести какие-то растения из парка.

И это ещё либеральный текст, здесь москвичам даётся какая-то надежда на исправление – поворуют и перестанут, застыдятся и покупать начнут. Зато чётко прозвучал адресный посыл – это всё горожане. Хотя по моим многолетним наблюдениям первыми подобные аттракционы посещают как раз гости столицы, к которым я отношу также тех, кто недавно перебрался в Москву на ПМЖ, в них ещё сохранились любопытство и нетерпение, свойственное провинциалам. Мы же, коренные москвичи, ленивы и медлительны во всём, что не касается работы и зарабатывания денег, по той же причине в светский период проигрывали схватки в очереди за колбасой. Я когда-то (по молодости) отстоял четыре часа в Пушкинский, чтобы пройти мимо улыбки «Джоконды», рядом со мной колготился весь Советский Союз. Или три раза вставал в очередь в Мавзолей и выходил на неё, откладывая на потом… так в итоге и не попал на свидание с трупом. А на Камчатке мне один хвастался, что всегда достаивается… хотя не большевик по убеждениям ни разу.

Я не был в Москве больше 13 лет, но обладаю хорошей зрительной памятью. Восстанавливаю картинку… и понимаю, что в моём родном городе пришлый мэр с одобрения пришлого президента опять сотворил нечто инородное. При всей аляповатости старой «России» она была логичной на своём месте, приезжие люди жили совсем рядом с тем, к чему приехали, из окон любовались красотами Кремля (если кому повезло с расположением номера). А теперь и профессиональные архитекторы говорят об искажении исторического ландшафта, хотя именно за его восстановление ратовали, принимая решение о сносе гостиничного монстра.

Интересно, с кем советовался Собянин, когда планировал эту грандиозную по затратам стройку? Которую сейчас критикуют вполне компетентные специалисты, видные общественники и профессиональные московские краеведы. О рядовых жителях я даже не вспоминаю, центр Москвы давно не для москвичей, а для приезжих. Которым, чем чуднее, скандальней, тем лучше, в этом и кроется главная опасность не своего градоначальника. Впрочем, и у Лужкова с эстетикой было не очень в силу рабоче-крестьянского происхождения, но он хоть слушал кого-то, более образованного.

Москва – старый город, старее многих на Руси. Парка в этом месте никогда не было, новодел будет долго приживаться, искать своё место, цепляться корнями… если приживётся вообще. Кто-то подумал об этом заранее? По ходу, больше думали и говорили об освоении миллиардов, в том числе, и по откатным схемам. Как подумаешь о процентах с такого заказа… аж дух захватывает.

Кто-то сказал, что парк «Зарядье» уже стал символом столицы. Символом чего – мздоимства, мотовства, варварства? Такой символ, да в семью говорящего…

Леонид Черток