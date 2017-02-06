Обыкновенный зоофашизм. Истребители животных в Архангельске

Сначала – прямая речь…
«Эту страну (Россию) можно только ненавидеть и проклинать. И все делать, чтобы ее не существовало на Земле. Это исчадие ада».
Светлана Ильинская, руководитель Центра правовой зоозащиты (Москва)
«Я х_р клал на постановления и указы…Я чту Манифест догхантера»
Д. Блудов. Юрист, архангельский живодер
«Ответить популяции взрывным пакетом в нору»
Н. Панфилова. Архангельская живодерка
Мы находимся в эпицентре гражданской войны. Это война против человечества, против гуманизма, против цивилизации и развития. Это война за откат во мрак первобытного общества, за жестокость и дикость, за приоритет права сильного.
В этой войне ежечасно гибнут те, кто на протяжении тысячелетий считались преданными компаньонами человека, кто защищал и охранял стада, был верным помощником на охоте, спасал добытые с огромным трудом хлебные запасы от грызунов… Они гибнут, расстрелянные, умирающие в агонии от яда. Им выкалывают глаза, заживо вспарывают животы, насилуют… Они гибнут от рук тех нелюдей, которые по какому-то, самовольно присвоенному ими праву, считают себя людьми.
Вместе с ними гибнут люди – настоящие, те, кто не желает мириться с волной жестокости и злобы. Нелюди открыто, пользуясь равнодушием, а нередко и поддержкой «власть имущих», призывают к их убийству, глумясь над ними и называя «зоошизиками», «псинобесами», «зооэкстремистами», «террористами», «зоофилами». «Террористов» надо убивать», - призывает небезызвестный курский социопат и живодер Е. Щербаков, имея в виду под «террористами» защитников животных.
Пропаганда ненависти к животным достигла своего апогея. В Интернете открыто при поддержке администрации социальных сетей, публикуют способы убийств, сопровождая фотографиями и видео с описанием и инструкциями. Странички пользователей пестрят сообщениями о том, что их владельцев вдохновляет «убийство животных, вырванные кишки, отрубленные головы» (в том числе и человеческие). Случайно раскрытые благодаря неравнодушным пользователям и печально прославившиеся по всему цивилизованному миру жительницы Хабаровска Алина Орлова и Алёна Савченко – только верхушка айсберга.
Собрана целая картотека, сотни и тысячи свидетельств психически нездоровых людей, описывающих убийство животных, делящихся своими «воспоминаниями» и воспоминаниями о тех физиологических удовольствиях, которые они получают от агоний живых существ, планирующих новые убийства, а также признающихся в своей ненависти к людям и желании убивать.
«Убивать – это весело и полезно!»
«Судебная практика ничего не доказывает в этой йо-ой рашке. Я не против даже сжигать собак живьем».
«Бухать надо дома, а по улице надо ходить трезвым, с хорошим ножом, и резать всех, кто имеет вопросы. Что может быть приятнее, чем выстрелить в голову». (Е. Щербаков).
Созданы целые информационные площадки, чьей целью является пропаганда национальной и социальной розни, связанной с призывами к насилию, унижения по национальному признаку, для провокаций, направленных против людей, имеющих отношение к защите животных в условиях городов, для организации осуществления массовых беспорядков и хулиганских действий (массовые отравления собак на территории России и стран бывшего СНГ).
В этом направлении идет массированная, организованная и планомерно осуществляемая атака на организации и группы людей, объединенных, в том числе, спасением животных в условиях городов: приюты, зоозащитные организации. Создаются целые сообщества, которые призваны служить данной цели, с весьма «красноречивыми» названиями: «Дневник живодера», «Безнадзорные собаки», «Зоофилам и извращенцам не место на планете»…
На большинстве живодерских сайтов, а также на страничках почти всех нелюдей, называющих себя «догхантеры», в качестве основного источника оправдания их противоправной деятельности, указан Центр правовой зоозащиты, запрещенный постановлением суда еще в 2015 году, но, по каким-то непонятным причинам, не только не прекратившим свою деятельность, но и активно развивающимся. Руководители Центра – супруги Ильинские, выступающие за тотальное уничтожение животных (называя это эвтаназией) как основного метода регулирования численности бездомных животных и старающиеся убедить общество, СМИ и чиновников в том, что это единственный возможный способ решения проблемы.
Их подлинное «лицо» раскрывается в прямой и активной поддержке живодеров, называющих себя догхантерами. Так, в 2009 г. Ильинские оказались на стороне серийного убийцы собак Д.Худоярова. Сайт Центра постоянно популяризирует живодерские форумы, а сами живодеры на своих страничках ссылаются на документы ЦПЗ как основные ресурсы, предоставляющие идеологическую основу и оправдание их противоправной жестокой деятельности.
Посмотрим, нет ли подобных личностей в нашем городе.
Блудов Д. А. уроженец г. Гомель (Белоруссия), закончивший юридический факультет САФУ (ранее – ПГУ) и подвизавшийся на юридическом поприще. Личность Блудова – это ярчайший пример того, что серийный убийца животных одновременно еще и социопат. В «послужном списке» этого «юриста» множество дел, где он выступает в качестве преступившего закон: воровство, хулиганство, стрельба в жилом помещении в пьяном виде.
В 2012-2014 годах в Привокзальном районе, где проживает Блудов, прокатилась волна массовых отравлений собак: как бездомных, так и домашних. Десятки никем не убираемых тел добродушных дворовых любимцев в течение месяцев разлагались прямо на улицах, недалеко от магазинов и детских площадок. На грязном языке Блудова и его подельников эти животные именуются не иначе, как «шавло», «бродло», «блоховозы», а не дающие им умереть с голоду люди - «сумасшедшие кастрюли», «зоофилы». В своем оголтелом безумии Блудов договорился до того, что сравнил пожилых женщин, мужчин и подростков, чьи животные пострадали от его «рук», с педофилами и некрофилами.
В своей беседе с участниками конфликта, жильцами близлежащих домов, автору статьи постоянно подчеркивали, что за все время существования животных, никто из людей ни разу не был покусан, и никто из детей не был «погрызен» или напуган, вопреки пропаганде ненавистников животных и самого Блудова, открыто заявляющего, что от своих соседей он слышит только «благодарности». «Благодарные» соседи направляли в полицию целые пачки заявлений, касающихся отравлений животных в их дворе; вызывали ТВ. Не раз били машину.
Однако, благодаря профессиональным связям Блудова, а также, не исключено, отработанной цепочке взаимодействия между отдельными недобросовестными представителями правоохранительных органов и живодерами, разработанной «главой» догхантерского движения уроженцем Украины А. Святогором (Украина), все заявления возвращались со стандартной формулировкой: «отсутствует состав преступления».
Несмотря на свои многочисленные заявления, что он уничтожает только агрессивных и бездомных, его жертвами стало множество домашних собак. Так, практически на глазах хозяйки Блудовым была отравлена взятая из приюта домашняя собака-инвалид. По словам ветеринарных врачей ближайшей клиники, куда доставляли отравленных домашних животных, их хозяева были готовы «растерзать» отравителя.
Сам Блудов очень любит писать о том, как травил собак возле магазинов; при этом, будучи отцом, старался «подгадать» так, чтобы свидетелями последствий отравлений животного стали дети, после чего пытался выразить им «сочувствие»:
«В магазине пробыл около 20мин, возвращяюсь, а она (отравленная собака) уже на велосипеде прям посреди дороги, видать на велике по асфальту лучше кататься чем по газону))). Хотел сделать фотку, но был с 2мя пакетами. Зашел домой бросил пакеты и бегом фоткать. А тут шавку уже пытаются в багажник погрузить. Ну я подошел начал интерисоваться, сбили чтоли? Девченка с парнишкой да говорят наверное сбили, она уже минут 10 говорят здесь лежит, потом говорят может ее отравили ибо пена изо рта. Короче я им минут 10 голову вопросами морочил»… (Пунктуация и орфография сохранены).
По словам жильцов, на данный период только в доме, где он проживает, его жертвами стали более 20 животных. По его собственному признанию, опубликованному в общем доступе на страничке в социальной сети ВК, Блудов регулярно, в том числе и в дневное время, разбрасывает отраву на территории, прилежащей к жилым домам, что подтверждают жители этих домов.
Д.А.Блудов не скрывает своих действий, регулярно размещая в общем доступе потрясающие по цинизму «отчеты». Так, на живодерских сайтах, на которых Блудов подвизался под ником «Нафаня», он пишет следующее:
«Шла она волоча сисики полные молока и колыхая брюхо полное нифчемневиноватых шаней. Пожалел ее, угостил двумя вкусняхами. Отбыла на радугу-дугу вместе с выблядками».
«Отчеты» об убийстве щенков (на поганом языке ДХ) – «личинки» особенно циничны:
«Вопросы ликвидации выводков шанят
Переколите их вилами, или чем-то вроде штыря. На крайняк обрежьте под углом 30 градусов трубу, за копье сойдет.
Гуманно..
И воссияла радуга-дуга.
Привиделись мне два милых малыша с ф-ф-фостиками».
На своей страничке и на других информационных площадках Блудов размещает рецепты отравы и способы её применения, подчеркивая, что эти рецепты будут им распространяться.
Грязный язык Блудова отметился на многих ресурсах, посвященных унижению и оскорблению человеческого достоинства. Им была создана группа «Живодер Блудов» ВК, где, с «благословения» техподдержки социальной сети Вк, он клонировал страницы архангельских зоозащитников. В их адрес от Блудова регулярно поступали и поступают угрозы, оскорбления, шантаж, в т.ч. и со ссылками на «связи» в полиции и прокуратуре.
Отдельная тема – это борьба Блудова с Приютом (на языке Блудова – «шавлоприемником») для бездомных собак в Катунино, где после «легкой анальной стимуляции» (выражение Д. Блудова) главного ветеринарного инспектора С.Н.Копосова, ему, вместе со своей подельницей Надеждой Панфиловой удалось-таки добиться для приюта штрафа в 200 тысяч рублей.
«По щучьему велению, по моему хотению и наущению, в Crocuta Spelaea (Надежда Панфилова) исполнении, в прошлом годе в межрайонную Архангельскую природоохранную прокуратуру была подана жалоба на незаконный скотомогильник в границах населённого пункта. Виновники торжества - шавлопритон в п. Катунино, что под Архангельском, т.е. псиноведьмы разводящие биомусор».
Не ожидавшие, что защитники животных соберут такую огромную сумму, Блудов написал, что «не успокоится, пока не сравняет Катунинский шавлоприемник бульдозером с землей», а Панфилова отметилась следующим «шедевром»: «настанет день, и они (т.е. – руководители Приюта) живые позавидуют мертвым бобикам». Как пишет сам Блудов, в планах у него обвинить приют в «самозахвате земельного участка с незаконным возведением построек, либо уклонение от уплаты «налогофф». Не брезгует «юрист» и шантажом, когда пишет о том, что сотрудничающие с приютом кинологи (на поганом блудовском языке «калардинаторы» «за соучастие в совершении правонарушения» «поимеют проблемы на службе» по его инициативе.
Верной подельницей Блудова является Панфилова Н. А., уроженка села Холмогоры. Закончила САФУ. На живодерских сайтах отметилась под ником «CROCUTA SPELAEA» (Гиена пещерная). Панфилова отметилась самовольным уничтожением собак на территории города. Об этом говорят её собственные высказывания на форумах, посвященных деятельности т. наз. «догхантеров». В данных записях Панфилова указывает адреса, по которым осуществляла отравления. Из этих записей видно, что она активно переписывалась с убийцами животных из других городов России, обсуждая с ними способы убийства (отравления и т.д.).
Так, в ответ на слова о том, что в приют для собак приезжает очень много детей, и «дети любят собак, а собаки детей», Панфилова отвечает: «Ради всего съестного, пристрелите их нафиг. Ни декора ни пользы».
Панфилова также выкладывала фотографии убитых ею животных с циничными комментариями. Точно так же, как Блудов, Панфилова в течение ряда лет травила животных возле торговых точек. Особенно любила убивать животных, прошедших программу ОСВ (отлов, стерилизация, вакцинация):
«Потеря пары щенков и трёх псин- это просто фигня, там надо быстроходным катком проехаться"
"Для одного пришлось разогревать подарок в ладошке, а то видите ли холодную пищу принимать не привыкши».
"Собираешься за хлебом, вкуснях прихватишь- и, пожалуйста ,-всплывают ниоткуда. -1 с " оберегом" (КЛИПСА на ухе стерилизованной самки).
Как Блудов, так и Панфилова, как уже отмечалось выше, имеют в качестве основной «идеологической поддержки» запрещенный еще два года назад Центр правовой зоозащиты. Основываясь на его материалах, Панфиловой было подписано письмо к Президенту Путину, в котором открыто смешивалась с грязью работа по защите животных в условиях городов, дискредитировалась деятельность зоозащитных групп и организаций, и пропагандировалось тотальное уничтожение бездомных животных:
«Вернётся ли уничтожение бродячих собак в Россию как норма, или мы будем идти на поводу мошенников и психически ненормальных людей, превозносящих псов над людьми?»
В настоящее время Панфилова открыто призывает применять взрывпакеты на территории городов животных, прошедших программу «Отлов – стерилизация – вакцинация» (ОСВ):
«Ответить популяции взрывным пакетом в нору». Очевидно, простого «взрывпакета» живодерке показалось мало, и в удаленной, к сожалению, записи, она пишет о том, чтобы использовать напалм (!).
Блудов и Панфилова являются лишь крохотной частью обширной сети, корни которой уходят к праворадикальным экстремистским группировкам. Не случайно «в друзьях» у Блудова отметился Алексей Святогор – глава движения догхантеров на Украине; бандеровец, ненавистник России, не забывающий, естественно, и «про собак». На его странице еще три года назад был опубликован призыв «сжигать приюты для бродячек» и расправляться с «содержателями приютов», что и было осуществлено во время бандитского налета в 2014 году.
Это стало «примером» для массовой атаки на приюты для животных по всей России, во время которых гибнут и животные, и люди.
Цинично заявляя, что действуют «при поддержке закона», осуществляя ст. 42 Конституции РФ на право каждого человека на благоприятную окружающую среду, такие как Д.Блудов и Н.Панфилова нарушали и продолжают нарушать целый «букет» статей, в числе которых:
ст. 42 Конституции РФ. Д. Блудов и Н. Панфилова, оставляя после себя десятки разлагающихся трупов животных в густонаселенных местах, нарушают Право человека на благоприятную экологическую среду;
ст. 245 УК РФ (ч. 1 и 2) – о жестоком отношении к животным, в т.ч. совершенным неоднократно;
ст. 282 УК РФ – действуя как под собственным именем, так и под никами, регулярно оскорбляли и оскорбляют группы людей, занимающихся спасением животных в городских условиях, используя при этом нецензурные выражения;
ст. 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
ст.12 Федерального закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире» (осуществление пользования животным миром способами, не допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности);
ст. 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества) – т.к. среди животных, убитых Д. Блудовым, имеются и домашние животные.
К сожалению, деятельность таких, как Блудов и Панфилова, была бы невозможна без поддержки оболваненного общества, немалая часть которого видит корень решения всех проблем в убийствах, возвращая цивилизацию в первобытные века.
Обладая единым координационным центром и огромными информационными ресурсами, имея разработанную идеологию, четкую структурированность и умение планировать и осуществлять провокационные действия, направленные на подрыв российской государственности и дестабилизацию обстановки в стране, поддерживающие отношения с экстремистскими организациями со странами ближнего и дальнего зарубежья, имеющие на своем вооружении огнестрельное оружие, ядовитые вещества, «Блудовы» и «Панфиловы» представляют собой бомбу замедленного действия на территории России.
Когда готовилась эта статья, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. На страничках многих живодеров появилось фото поминальной свечи и слова «скорбим».
А я хочу спросить» «Кто громче всех кричит: «Держи вора»!?
Из живодерско-русского словаря:
Догхантер – самоназвание маргинальной социальной прослойки правонарушителей, искусственно созданной в ЦРУ для дестабилизации обстановки в России.
«Блоховозы», «шавло», «бродло» - животные-компаньоны, преимущественно собаки, выброшенные на улицу бывшими хозяевами.
«Кастрюли», «псиноведьмы», «зоофилки», «террористы» - люди, преимущественно женщины, занимающиеся спасением животных в условиях городов.
«Шавлоприемник» - Приют для бездомных животных (не обязательно собак).
«Крутить велосипед» - биться в судорогах, агонии (после отравления).
«Отправить на радугу» - убить.
Любомира Ирисова,
cпециально для ИА RUSNORD