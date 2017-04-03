В Архангельской области может быть создан филиал Высшей школы народных искусств

Речь об этом шла на круглом столе в Санкт-Петербурге, который прошел на базе Высшей школы народных искусств по инициативе заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елены Вторыгиной. Мероприятие было посвящено роли женщины в сохранении русских традиций национальных ремесел.
Народное искусство находится в постоянной опасности забвения – забываются технологии, уходят мастера, закрываются училища и фабрики. И эту ситуацию нужно переломить, - хотя бы просто ради того, чтоб наши дети и внуки не выросли «Иванами, не помнящими родства», знали свои традиции и культуру. Это – мега-цель, которую ставили организаторы круглого стола.
Место для него было выбрано не случайно: Высшая школа народных искусств, образованная в 1897 году Императрицей Александрой Федоровной и в 2003 году возрожденная под патронатом супруги Президента России Людмилы Путиной, – уникальное явление.
Это единственный в России (да и в мире) вуз, целиком посвященный традиционному прикладному искусству: лаковой миниатюрной живописи, иконописи, кружевоплетению, художественной вышивке, резьбе по кости, ювелирному делу. Все это – и даже больше - участники мероприятия увидели своими глазами.
К участию в круглом столе были приглашены члены общественной организации «Союз женских сил» из Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельской области, Женской палаты депутатов Архангельской области, Ассоциации женщин Северо-Запада и ряда других женских организаций.
Архангельскую область представляли председатель Вилегодского Собрания депутатов Антонина Макарьина, депутат Приморского района и преподаватель Детской школы искусств в поселке Катунино Светлана Бондаренко, мастер народных ремесел и член архангельского отделения СЖС Анна Злотко и др.
Как отметила Елена Вторыгина, принципиально важно было обсудить вопросы сохранения национальных культурных традиций и привлечение к ним внимания, в первую очередь, на государственном уровне. Об этом же говорила и президент ВШНИ Валентина Максимович. Она акцентировала внимание на том, что на государственном уровне нет понимания нужности сохранении культурного наследия и его развития, что сегодня государство не относится к народным ремеслам как к культуре, которая нужна.
Вообще, здание Высшей школы народных искусств похоже на ларец с драгоценностями – в каждой комнате скрываются старинные тайны мастерства, утерянные российские сокровища. Увидев все это, удивляешься, как могло случиться, что десять лет назад, когда вуз только открывался, его появление встречали со смехом и недоверием.
«Противников было много, – вспоминает Валентина Максимович. – В ответ на мое утверждение, что вместо «народных мастеров» сегодня нужны профессиональные и образованные художники, люди недоумевали и посмеивались. Многие считали, что само понятие «народное искусство» несовместимо с понятием «высшее образование». Мол, «народное» – значит, «из народа», изнутри, от самоучек и умельцев. Это заблуждение существовало много десятилетий, и именно оно помимо всего прочего стало причиной того, что к началу XXI века традиционное русское прикладное искусство оказалось в плачевном состоянии. Училища в центрах народных ремесел не набирали учеников и закрывались, выпускники не находили себе работу и уходили в другие специальности, фабрики многие закрылись, а остальные не могли найти сбыта для своей «народной» продукции. А то, что оставалось, – на это иногда стыдно было смотреть, многие «истинно русские» вещи уже почти не несли в себе художественной ценности и не имели права быть лицом России. Еще немного – и от русского народного искусства, от вековых традиций и уникальных технологий остались бы одни матрешки. Но к счастью, есть на свете такой человек, как Людмила Александровна Путина. Она большой патриот, и именно у нее родилась идея создать на месте Школы народных искусств императрицы Александры Федоровны Высшую школу народных искусств. Только благодаря ей и Владимиру Владимировичу, мы смогли получить это здание на канале Грибоедова, в самом центре Петербурга. Ведь на этот «лакомый кусок» заглядывались многие инвесторы…»
Осмотрев мастерские, аудитории, увидев великолепное дефиле платьев из кружева, выслушав президента вуза, Елена Вторыгина сделала вывод:
«Ваш вуз – особый, и он требует отдельного внимания Министерства образования. Теперь мне есть, о чем говорить с Ольгой Васильевой. Я увидела все своими глазами, и смогу убедить ее обратить внимание на ВШНИ. Нельзя проникнуться этим заочно – нужно здесь побывать, чтоб все увиденное проросло в сердце».
Парламентарий акцентировала внимание на том, что сегодня важно сохранить народные традиции и продолжить их изучение, а также сделать все, чтобы люди в регионах, занимающиеся народными промыслами, оставались там жить и работать.
Елена Вторыгина предложила Валентине Федоровне провести на базе ее вуза межрегиональный круглый стол, - и еще один – в Холмогорском районе Архангельской области, на родине резьбы по кости. Больше того – возникла идея создания в селе Ломоносово филиала ВШНИ. Валентина Максимович оценила эту идею и выразила желание побывать там, посмотреть косторезную мастерскую, познакомиться с мастерами и оценить на месте возможность совместной работы.
Отметим, что в отношении народных ремесел, которым учит ВШНИ и восемь ее филиалов в регионах, такие эпитеты как «национальное достояние» и «полезные ресурсы России» стали лейтмотивом всего круглого стола.
Первый – о «национальном достоянии» - принадлежит Вере Болдычевой, руководителю Фонда «Моя Москва» и главному редактору журнала с таким же названием. Выступая на круглом столе, она подчеркнула, что в нашей стране уже давно ведутся разговоры о национальном достоянии. Между тем, бренд национального достояния, по убеждению Веры Анатольевны, составляет то, что создается людьми. Она заявила, что, как соорганизатор фестиваля «Возвращение к национальным истокам», готова включиться в позиционирование этого вуза и продвигать то, что создается в этих стенах. Коме того, все участники круглого стола во главе с Еленой Вторыгиной единодушно решили, что имя первого ректора ВШНИ, ее президента Валентины Федоровны Максимович, должно занять достойное место на страницах энциклопедии «Мир женщин», которую издает Вера Болдычева.
Второй эпитет – о «полезных ресурсах России» - выдвинула Вера Мартынова, психолог, член межрегиональной общественной организации по поддержке женщин и семьи «Ассоциация женщин Северо-Запада». Она отметила, что то, что созданное студентами ВШНИ, - это не только то, чем мы можем гордиться, но и то, что мы можем позиционировать на международном уровне. «Вы оттачиваете бриллианты», - восхищенно сказала Мартынова президенту вуза.
«Одно из наших платьев купила жена Жака Ширака во время саммита «Большой восьмерки», – рассказывает Валентина Федоровна Максимович. – А на региональном конгрессе малого и среднего бизнеса, где мы демонстрировали наши работы, губернатору одной из областей настолько понравилось вышитое пальто, что она тут же предложила его купить – без торга, за любую цену. Важно, что это произошло на глазах у студентов, им дали понять, что их работы – бесценны…»
Валентина Федоровна сделала небольшой «экскурс в историю», напомнив, что уже в конце XIX века чувствовался недостаток в «знающих свое дело и художественно образованных мастерицах», поэтому Российское государство и общественность прилагали серьезные усилия для поддержки традиционных российских промыслов. Так и появилась ВШНИ – исходя, по сути, из госзаказа…
«Мы сейчас много говорим о национальной идее, об отсутствии идеологии. То, что мы увидели в Высшей школе народных искусств - это гордость и достояние России. Вот наша идеология и национальная идея – сохранение исторических ценностей, в т.ч. национального культурного наследия – народных ремесел, - считает представитель архангельской делегации Светлана Братына. - К сожалению, общество, как под копирку, принимает порой идеи чуждого нам быта, интерьера, одежды, снисходительно смотрят на наши, исконно русские шедевры кружева, вышивки, иконописи, резьбу по кости, ювелирного искусства… и не всегда задают себе вопрос: так почему же тогда люди, приезжающие к нам в Россию, за большие деньги скупают и вывозят наши, исконно русские, пронизанные нашими традициями изделия? Да потому, что наше, народное искусство – это наша сила, сила духа нашего народа. А сохраняя и развивая забытые или «обновленные» ремесла, мы сохраняем нашу душу, умножаем нашу силу духа, сохраняем связь поколений, которой всегда славилась Русь. Низкий поклон руководителю ВШНИ Валентине Федоровне за беззаветное служение делу всей своей жизни, за сохранение уникальности русских народных промыслов и кропотливое обучение студентов не только мастерству, но и гордости за свое Отечество».
«Я в последнее время живу с идей #ремеслодолжножить, и вообще я себя назову так – «творческая мама». Потому что считаю, что потребительский бум отбил у женщин желание что-то делать своими руками, а когда что-то создаешь сама, то в женщине это возрождает женское начало. Меня интересует как новоделье, так и традиционное ремесло. В идеале, я хочу в своем проекте совместить оба направления. ВШНИ - для меня образец, "лекало" формы обучения. Для студентов созданы условия, которых достойны самые лучшие мастера. Помимо уникальных знаний и методик, у детей воспитывается вкус, чувство патриотизма. Восхищена, вдохновлена, заряжена и заражена желанием творить в своем городе! Хочется бесконечно рассказывать об этой школе всем окружающим», - отметила по итогам круглого стола Анна Злотко, представитель делегации Архангельской области. И подчеркнула, что говорит она это «с надеждой на открытие филиала в нашем регионе и благодарностью к организаторам круглого стола».
«Мои выпускники могут стать абитуриентами этого вуза, и это для меня, как для педагога, была бы самая высокая оценка, - поделилась своими мыслями и впечатлениями еще одна представитель Архангельской области, - Светлана Бондаренко, преподаватель ДШИ в пос.Катунино Приморского района. – Я всегда душой болею за Архангельскую область, хотя сама родилась и выросла в Астрахани. Наша область уникальна тем, что здесь сегодня сохранились все народные промыслы, но они, может быть, не так «подняты» как здесь. Поэтому наши ребята заканчивают обучение в ДШИ – и не знают, куда им дальше идти учиться».
Эту же тему затронула в своем выступлении и представительница Вилегодского района Архангельской области Антонина Макарьина. Она поблагодарила Елену Вторыгину за то, что вытаскивает их глубинки и дает возможность узнать больше. Антонина Петровна рассказала о том, что в глубинке очень много талантов – самородков, о том, как в ее районе развивается ткачество из знаменитого вилегодского льна, посетовала, что ребят там «пестуют – пестуют», а они потом разлетаются кто куда, «а им бы сюда, к Валентине Федоровне!» Она сделала акцент на том, что развитие народных ремесел на Вилегодчине получило импульс тогда, когда начал развиваться туризм. Елена Вторыгина дополнила свою коллегу, подчеркнув, что как раз с целью возрождения глубинки и была в свое время Правительством Архангельской области принята программа развития туризма.
«Наша миссия – дать возможность развиваться центрам русского традиционного прикладного искусства, – сказала, подводя итоги круглого стола Валентина Максимович. – Чтобы молодежь оставалась на местах и имела возможность благоустроить свою жизнь, занимаясь исконным для своего региона промыслом – и не на кустарно-любительском, а на высокопрофессиональном уровне, создавая ценные произведения искусства. Это проблема государственного значения, ведь то, что мы создавали веками, ни один другой народ создать не может. Если удастся поднять центры до какого-то уровня, за который нам ни перед собой, ни перед другими странами не будет стыдно, я буду считать, что не зря жила на этом свете».
«В кружевах и вышивке, иконах и миниатюре – вся наша духовность, терпение, боль и победы, солнце и радость, вся живая, непокоренная история России, национальная гордость, национальная идея и наша идеология», - заключила Елена Вторыгина.