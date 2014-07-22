Архангельская область получит 7, 5 млн рублей на сельские дома культуры и 8,2 млн – на театры в Котласе и Северодвинске

В Архангельской области началась реализация партийных проектов в сфере культуры: 19 учреждений культуры региона получат в 2017 году субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДК. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ВПП «Единая Россия».
В рамках партийных проектов «Театры малых городов» и «Местный дом культуры» в 19-ти муниципальных образованиях в 2017 году будет проведена модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек. В список муниципальных образований – победителей конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета попали Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Каргпольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Онежский, Приморский, Устьянский, Холмогорский, Шенкурский районы и город Коряжма. Кроме того, в двух домах культуры в Няндомском и Пинежском районах будут проведены ремонтные работы.
Напомним, 19 декабря 2016 года в Госдуме прошли парламентские слушания «Поддержка и развитие театральной и культурно-досуговой деятельности на муниципальном уровне».
Расходование средств по этим программам будет контролироваться «Единой Россией»: такая практика была наработана при реализации проекта «Детские сады – детям».
«ДК и театры для территорий – это очаги культуры, и когда ездишь в районы Архангельской области, это особенно чувствуется: есть дом культуры – есть жизнь, — говорит депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина. — Сегодня очень важно обеспечить всем гражданам России вне зависимости от места проживания и достатка равный доступ к культурным ценностям, чтобы они могли принимать участие в культурной жизни своего региона и страны».
Как рассказала координатор партпроекта «Театры малых городов», председатель регионального отделения Союза театральных деятелей Наталья Малевинская, по инициативе фракции «Единая Россия» в Госдуме в рамках бюджета на 2017 год предусмотрены средства на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Всего между субъектами Российской Федерации распределены 1, 4 млд. Рублей.
«Наша область получит 7, 5 млн на сельские дома культуры и 8,2 млн получат муниципальные театры в Котласе и Северовинске, - добавила Наталья Малевинская. – Планируется, что область получит еще одну субсидию на конкурс лучшего работника культуры».
По словам лидера архангельских единороссов Виталия Фортыгина, Архангельское региональное отделение Партии приняло активное участие в работе конкурсной комиссии по предоставлению субсидий.
«Муниципальные образования нашей области предоставили на рассмотрение конкурсной комиссии 18 заявок, каждая из которых получила поддержку комиссии», - сказал Фортыгин.
Напомним, что «Местный дом культуры» и «Театры малых городов» станут двумя из четырех приоритетных проектов партии «Единая Россия» в 2017 году.