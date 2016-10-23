Дело «похитительницы» Елены Спаховой: Адвокат Кучерена пригласил депутата Госдумы Вторыгину в состав рабочей группы при Общественной палате РФ

Депутат Госдумы (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина по приглашению адвоката Анатолия Кучерены станет членом рабочей группы, которая создана при Общественной палате РФ для решения ситуации по судьбе Елены Стаховой и ее сына Егора. История о том, как Елена два с лишним года назад похитила месячного мальчика из роддома Дедовской больницы и выдала его за своего, получила резонанс в конце минувшей недели: 12 января дело о «похищении» ребенка было раскрыто, и сотрудники полиции забрали Егора из семьи. Сейчас малыш помещен в больницу, а самой Елене грозит серьезный срок.
В рабочую группу при Общественной палате войдет и ее коллега по думскому Комитету Оксана Пушкина.
Сегодня, 16 января, Елена Вторыгина озвучила свою позицию по ситуации в программе «Время покажет» на Первом канале. Об этом сообщается на официальном сайте депутата Госдумы Е.А.Вторыгиной.
Экспертами программы стали также адвокат, член Общественной палаты Анатолий Кучерена, уполномоченные по правам ребенка из разных регионов РФ, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители общественных организаций, специалисты-психологи.
Напомним, ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина вступилась за женщину, похитившую ребенка из родильного отделения в Подмосковье, отметив, что больше вопросов вызывает система охраны больницы.
По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.
"Я как женщина, как мать хочу вступиться за Елену Спахову, похитившую ребенка из детского отделения городской больницы в Дедовске. Да, безусловно, имеет место нарушение закона, но в данном случае, на мой взгляд, важно смотреть на ситуацию в целом, необходимо видеть всю картину", — считает Елена Вторыгина.
"В данном случае лично у меня больше вопросов вызывает система охраны больницы. Как это могло произойти? Как можно украсть ребенка без проблем? Вопросы нужно задавать службе безопасности и главврачу медицинского учреждения", — добавила она.
Она отметила, ребенок был брошен биологической матерью в 2014 году, то есть фактически младенец был оставлен на произвол судьбы. "Очевидно, что сама "похитительница", потерявшая накануне собственного ребенка в результате выкидыша, находилась в стрессовом состоянии. В этом состоянии женщина зачастую не отдает отчет своим поступкам, то есть фактически находится в состоянии аффекта, поэтому важен не столько сам поступок, сколько мотив, а мотив был самым благородным", — добавила депутат.
"Что же касается самой Елены Спаховой, то, конечно, какое-то наказание она должна понести, но никак не 12 лет тюрьмы. На мой взгляд, уместно говорить скорее об условном наказании. Сейчас я всерьез рассматриваю возможность предоставления Елене высококвалифицированного адвоката для защиты в суде", — заключила она.