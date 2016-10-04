"Оставьте родителям право... быть родителями". Госдума отменила "закон о шлепках"

«Июльский «закон о шлепках» вызвал протест родителей по всей стране, люди восприняли его как начало внедрения «ювенальной юстиции». Не прислушаться к их мнению было невозможно, - говорит депутат Государственной Думы (фракция «Единая Россия») Елена Вторыгина. – Уверена, нет таких россиян, которые были бы за домашнее насилие, - это в корне противоречит российской семейной традиции, основанной на уважении к старшим и послушании младших. То, что было сделано летом 2016-го, фактически законодательно запрещало прощение и примирение в семье. Елена Мизулина с трибуны привела вопиющие факты, когда дети, пожаловавшись на родителей, которые наказали их за дело, и попавшие в «маховик» правоохранительной системы, по закону уже не могли вернуться в семьи… Семья разрушается на ровном месте! Больше того: согласно данным, приведенным прокуратурой Хакасии, 57% уголовных дел, заведенных по ст.116 УК, возбуждаются в отношении матерей-одиночек, для которых зачастую ремень или подзатыльник – единственный действенный способ воздействия на подростка, начавшего курить или выпивать, отбившегося от рук, запустившего учебу… Уверена, подобная статистика есть и в других регионах. Сколько судеб уже сломано по этому закону…? Сколько еще должно было быть сломано...? Да, детей бить нельзя. Да, должны быть другие методы воспитания. Но, как сказал сегодня спикер Думы Вячеслав Володин, «вмешиваться в семью недопустимо, а тот, кто хочет это сделать, должен сто раз подумать». Абсолютно с ним согласна».
11 января Государственной Думой в первом чтении принят проект закона "О внесении изменений в ст.116 Уголовного кодекса РФ " (в части установления уголовной ответственности за побои). В соответствии с ним теряет силу так называемый «закон о шлепках», принятый VI Думой летом 2016 года. Напомним, что, согласно «закона о шлепках», правоохранительные органы и ювенальная юстиция могли инициировать уголовное дело в порядке публичного обвинения в отношении любого родителя, который в воспитательных целях легко шлепнул своего ребенка.
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2016 года призвал тщательно обсуждать "ювенальные инициативы" в РФ и «декриминализовать законодательство».
Сегодня по принятому в первом чтении законопроекту, вносящему поправки в статью 116 УК «Побои», исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом уж за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.
Выступая с докладом перед парламентариями, зампред комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Елена Мизулина отметила, что этот законопроект "позволяет исправить ситуацию, возникшую в связи с принятием "закона о шлепках". По ее словам, сейчас для возбуждения уголовного дела не требуется даже медицинского заключения, тем более проведения судебной экспертизы. "Достаточно показаний обиженного на родителей ребенка или показаний свидетеля (в том числе анонимного) о том, что он испытал физическую боль от действий родителя", - добавила сенатор.
«Опасность принятой нормы статьи 116 УК РФ и состоит в той легкости, с которой можно возбуждать такие дела. Сложилась ситуация вопиющей несправедливости в оценке общественной опасности таких деяний и наказании за них, - уверена парламентарий. - Если вы шлепнули своего расшалившегося малыша, вам грозит до двух лет лишения свободы, а если ваш сосед побил вашего ребенка - все закончится административным наказанием. В этом смысле "закон о шлепках" сам по себе - акт ненависти по отношению к семьям с детьми».
По ее мнению, законодатели должны услышать опасения родительской общественности и принять поправки в УК, отменяющие уголовное преследование за "шлепки".
О принятии «взвешенного решения, которое не расколет общество, но объединит его», говорила и выступавшая от фракции «Единая Россия» депутат Олька Баталина.
В итоге результат голосования выглядел так: за – 368 депутатов, против – 1, воздержался – 1.
Надо отметить, что обсуждаемые поправки в УК вызвали неоднозначную реакцию среди посетителей социальных сетей. Некоторые, особо инфантильные пользователи, обвиняют инициаторов чуть ли не в садизме.