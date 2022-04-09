Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Центр "За Дело": Георгиевская ленточка должна быть приравнена к символам воинской славы

Комиссия Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Согласно законопроекту за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная или административная ответственность.

— Я думаю, что это правильная и очень своевременная мера, — считает директор Ягринской гимназии Сергей Попа. — СчиКомиссия таю, Георгиевскую ленту не следует «цеплять» и на автомобили и велосипеды, на сумки и рюкзаки; это не брелок и не модный аксессуар. Мое мнение — она носится на груди, у сердца, — здесь ей самое место. Как символ глубочайшего уважения и гордости, идущих изнутри. Конечно, за ношение ленточки на сумке никто вас трогать не будет; закон касается, например, публичного сожжения ленты или иных жестов и действий, уничижающих достоинство этого символа. Мы будем развивать патриотизм — и приложим все усилия для того, чтобы никто не смел оскорблять великую память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет оперативно пресекаться — так удастся предотвратить неподобающее использование и нападки на этот общепринятый символ. А ведь в ряде стран проводится целая политика по запрету Георгиевской ленты — например, в Грузии и на Украине. А в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии.

— Я удивляюсь тому, как быстро может искажаться история — и как легко это оседает в сознаниях людей, — поделился начальник цеха «Севмаша» Юрий Кравченко. — Еще живы те деды, с которыми наши предки вместе воевали и праздновали Великую Победу в 1945-м в составе СССР — но кое-где приходится буквально подпольно раздавать ленточки. Там они запрещены — но там есть те, для кого Георгиевская лента важна и ценна. В некоторых зарубежных странах людей, носящих ленту, унижают и избивают; порой ленточки даже срывают с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. А мы запретили оскорблять наш символ памяти о жертвах войны и подвиге воинов — и будем защищать его.

В предложенном «Единой Россией» законопроекте за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

20 июль 15:55 | : Политика

Главные новости


А ну-ка, девушки по-польски. Фильм «Эскортницы» Марии Садовской
Праздник в Новодвинской крепости: еще учиться и учиться

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (205)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20