Центр "За Дело": Георгиевская ленточка должна быть приравнена к символам воинской славы

Комиссия Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности поддержала законопроект «Единой России» о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Согласно законопроекту за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная или административная ответственность.
— Я думаю, что это правильная и очень своевременная мера, — считает директор Ягринской гимназии Сергей Попа. — СчиКомиссия таю, Георгиевскую ленту не следует «цеплять» и на автомобили и велосипеды, на сумки и рюкзаки; это не брелок и не модный аксессуар. Мое мнение — она носится на груди, у сердца, — здесь ей самое место. Как символ глубочайшего уважения и гордости, идущих изнутри. Конечно, за ношение ленточки на сумке никто вас трогать не будет; закон касается, например, публичного сожжения ленты или иных жестов и действий, уничижающих достоинство этого символа. Мы будем развивать патриотизм — и приложим все усилия для того, чтобы никто не смел оскорблять великую память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет оперативно пресекаться — так удастся предотвратить неподобающее использование и нападки на этот общепринятый символ. А ведь в ряде стран проводится целая политика по запрету Георгиевской ленты — например, в Грузии и на Украине. А в Латвии ее и вовсе уравняли с символикой СС и нацистской Германии.
— Я удивляюсь тому, как быстро может искажаться история — и как легко это оседает в сознаниях людей, — поделился начальник цеха «Севмаша» Юрий Кравченко. — Еще живы те деды, с которыми наши предки вместе воевали и праздновали Великую Победу в 1945-м в составе СССР — но кое-где приходится буквально подпольно раздавать ленточки. Там они запрещены — но там есть те, для кого Георгиевская лента важна и ценна. В некоторых зарубежных странах людей, носящих ленту, унижают и избивают; порой ленточки даже срывают с ветеранов Великой Отечественной войны, запрещают на законодательном уровне. А мы запретили оскорблять наш символ памяти о жертвах войны и подвиге воинов — и будем защищать его.
В предложенном «Единой Россией» законопроекте за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому лицу — штраф в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети Интернет, наказываются штрафом в размере от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.