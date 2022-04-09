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Единороссы Новодвинска, засучив рукава, взялись за дороги

В Новодвинском местном отделении успешно завершился партийный проект по благоустройству дворовых территорий. 

Активисты привели в порядок около 20 дворов в большинстве жилых микрорайонов города, для чего договорились с партнерами о выделении 15 КамАЗов асфальтовой крошки.

 «Мы видим самый живой, искренний, положительный отклик местных жителей, ведь до этого никто из общественников не подходил к проблеме с практической стороны. Сначала мы брались за самые сложные участки дорог. Затем люди сами стали писать нам с просьбой приехать в их двор и засыпать глубокие ямы. Некоторые дворовые проезды не видели ремонта со времен укладки асфальта.  Конечно, мы прислушиваемся, в первую очередь, к мнению населения. Все остались довольны, постарались выполнить все дошедшие до нас», - рассказал один из организаторов проекта, депутат Новодвинского горсовета Евгений Каменев.

Партийные активисты работают командой, в том числе члены депутатской фракции «Единая Россия» в Городском Совете Новодвинска. Все основные работы по отсыпке и выравниванию ям проводят вручную.

«Людям важно, чтобы результат был уже сейчас, а не через годы. Тем более если эта проблема касается ям на дворовых дорогах.  Разбитый асфальт портит весь вид города. Если на основные городские дороги регулярно выделяются деньги, и они поддерживаются в хорошем состоянии, то если свернуть в какой-нибудь двор, можно увидеть, в каком плачевном состоянии находятся дороги. Ямы становятся поводом для негодования и разочарования автомобилистов, женщин с колясками и просто прохожих», - прокомментировал депутат Архангельского областного Собрания депутатов, секретарь Новодвинского отделения партии Андрей Малыгин.  

По мнению новодвинских единороссов, они не делают ничего сверхъестественного. Любое местное отделение может договориться с администрацией или найти социальных партнеров для предоставления необходимого количества дорожного материала и соответствующей техники.  

«Это всего лишь временная мера. Сделаем всё возможное, чтобы отсыпанные нами территории были капитально отремонтированы в ближайшие два-три года, а пока будем поддерживать их в нормальном состоянии», - резюмировал Андрей Малыгин.

Последним аккордом масштабного партийного проекта стала территория Новодвинской центральной городской больницы, которая находится в ожидании капитального ремонта внутренних дорожных проездов. Особенно важно привести в порядок дороги у больницы, ведь сюда каждый день привозят тяжелобольных и пожилых пациентов. 

В этом году по инициативе депутатов «Единой России» в Новодвинском Городском Совете предусмотрены ремонты двух дворовых проездов по ул. Солнечная и Двинская.  Уже подготовлены соответствующие проекты. Кроме того, имеется еще несколько проектов, которые могут быть реализованы путём участия муниципалитета в региональных и федеральных программах.

   

19 июль 15:49 | : Политика

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