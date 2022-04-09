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Дмитрий Морев: Меч Победы принадлежит всем жителям Архангельска

Дмитрий Морев передал Меч Победы Архангельскому краеведческому музею

Уникальный экспонат разместили в Архангельских Гостиных дворах.
Меч находится на выставке, посвященной охране Северных рубежей Российского государства.

Город воинской славы Архангельск стал обладателем меча Победы 9 июня этого года на Поклоной горе в Музее Победы.

Глава города подчеркнул, что Архангельск имеет богатую военную историю.

– Этот меч – символ стойкости и мужества архангелогородцев. Даже в самых сложных ситуациях они могли мобилизоваться и защищать рубежи Отечества. Символ воинской славы будет охранять наш город. Пусть как можно больше жителей и гостей города познакомятся со славной историей Архангельска – города воинской славы, - сказал Дмитрий Морев.

Директор музея Наталья Шпанова приняла из рук главы города Меч.
– Именно с рассказа о Мече Победы начнется повествование о защите северной земли – с древнейших времен до наших дней. Посетители смогут прочувствовать значимость и важность этой реликвии. Архангельск – город воинской славы – это звание, которое мы носим справедливо, – сказала Наталья Шпанова.

45 мечей были вручены городам воинской славы в Москве. Изготовлены мастерами из Златоуста. Длина меча – 1, 20 см. Вес около 5 кг. Клинок выполнен из стали, отличающейся особой твердостью и упругостью. Меч украшен орнаментами в стиле златоустовской гравюры и позолотой 999 пробы. Инкрустирован полудрагоценными уральскими камнями, голубыми топазами.

Ножны украшены Орденом Победы и портретами полководцев, а на клинке выгравирована знаменитая фраза: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Меч Архангельск имеет свою гравировку и изображение герба.

 

19 июль 15:41 | : Политика

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