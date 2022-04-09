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Федеральный инспектор по Архангельской области от души пообщался с начальником УФСИН

Начальник УФСИН России по Архангельской области полковник внутренней службы Михаил Девятов встретился с главным федеральным инспектором по региону.

Это первая рабочая встреча вновь назначенного руководителя пенитенциарного ведомства с Владимиром Иевлевым. В ходе общения стороны затронули вопросы взаимодействия в решении актуальных задач уголовно-исполнительной системы Поморья. Особое внимание уделили развитию производственного сектора УФСИН России по Архангельской области и созданию новых рабочих мест для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Отдельно обсудили расширение сети исправительных центров и трудоустройство осужденных к принудительным работам, которое является одним из направлений государственной политики и общей задачей, стоящей как перед территориальными органами ФСИН России, так и органами власти субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в Поморье функционирует четыре участка общей численностью - 220 рабочих мест. 

- До конца 2022 года на территории региона необходимо увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам до 550. Перспективным для УФСИН в настоящее время видится создание УФИЦ и трудоустройство осужденных на предприятиях, занимающихся переработкой твердых бытовых отходов, - отметил начальник УФСИН России по Архангельской области Михаил Девятов.

В завершении встречи стороны отметили, что необходимо в тесном сотрудничестве продолжать выполнять поставленные государством задачи перед УИС.

 

19 июль 11:08 | : Политика

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