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В строю со всеми. Депутаты АрхГорДумы за неделю

На минувшей короткой рабочей неделе народные избранники столицы Поморья, конечно же, приняли самое активное участие в праздновании 77-й годовщины Великой Победы.

Депутаты Рим Калимуллин (ЕР) и Ростислав Васильев (КПРФ) для этого прибыли в поселок Силикатный, где проходил праздничный концерт «Цветет победная весна». Среди знакомой всем нам с детства музыки, задорных фронтовых песен и военных стихов не затерялись и их звонкие голоса.

Рим Калимуллин:

- Мы отдаем дань всеобщего уважения и гордости за Ваш героизм и храбрость! День Победы для нас - особенный праздник. Очень приятно, что сегодня на празднике присутствует так много детей, уже сейчас они понимают важность далекого подвига наших солдат, поздравляя ветеранов с Днём Победы. Именно поэтому необходимо сохранять эти добрые традиции народных гуляний в День Победы - чтобы молодое поколение прониклось гордостью за наших ветеранов, чтобы и сами ветераны знали - их подвиг не забыт и пройдя сквозь века, не будет забыт никогда! С праздником Вас, дорогие ветераны, жители и гости поселка Силикатный! Добра, здоровья и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Ростислав Васильев:

- Не будем забывать, что победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Женщины, матери, сестры, дочери приложили немалые усилия, чтобы как можно скорее приблизить радостный День Победы. Работали по 25 часов в сутки, не доедали, не досыпали, смогли вынести все тяготы военных лет на своих хрупких плечах!

Мария Харченко (ЛДПР) прошла по улицам Архангельска, держа в руках портрет близкого родственника:

- Сегодня мой прадедушка Котов Павел Михайлович снова был в строю «Бессмертного полка».
В нашей семье бережно хранят память о своих героях, передавая из поколения в поколение истории жизни каждого…

Да все приняли участие… места не хватит перечислять.

Вице-спикер городского парламента Александр Гревцов почтил своим присутствием третий областной турнир по мини-футболу «Кубок Победы 2022». Играли не только мальчики 2012-2013 г. р., будущие защитники Отечества, но и девочки, полностью из них сформирована команда «Кобра», представлявшая Спортивную школу имени Героя Советского Союза Павла Усова.

Кубок Победы достался команде «Барсы» из Архангельска, победившей в финальном матче клуб «Стремление» со счетом 4:1. Кроме главного приза, победители получили из рук вице-спикера копию Знамени Победы.

Александр Гревцов по-отечески благословил юных спортсменов на будущие спортивные (и не только) подвиги:

- Когда три года назад мы с руководителем спортивного клуба «КПРФ» (Архангельск) Никитой Мигалкиным задумывали проведение первого «Кубка Победы», то надеялись, что турнир станет заметным событием в спортивной жизни Архангельской области. И сегодня мы видим, что многие команды стремятся принять именно в нём участие, уже есть команды, которые приняли участие во всех трёх Кубках. А в этом году хотелось бы отметить возросший уровень детских мини-футбольных команд. «Проходных» матчей было очень мало, и даже игры, завершавшиеся с крупным счётом, проходили в упорной борьбе. Это говорит о том, что мини-футбол в Архангельской области развивается, и у него есть большое будущее.

Да, в целом неделя была не очень рабочей. Зато праздничной и духоподъемной, что не менее важно.

  

14 май 09:51 | : Политика

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