Дмитрий Морев огласил список проездов, подлежащих ремонту

Начало городской программы восстановления дорожного покрытия в жилых кварталах было положено прошлым летом. В этом году по инициативе главы Архангельска Дмитрия Морева вновь выделены средства на эти цели. На трех территориях уже стартовали работы.
- Мы понимаем, что ремонта требует почти каждый внутриквартальный проезд и двор. Было проведено детальное обследование территорий, чтобы определить список первоочередных проездов. Учитывалась степень износа покрытия и расположение вблизи социальных учреждений. Акцент сделан на внутриквартальные проезды, которыми пользуется большее число жителей. Чтобы расширить перечень, мы ведем переговоры с областным правительством: при выделении дополнительных средств готовы к большим объемам работы, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Из городского бюджета на ремонт проездов выделено 50 млн. рублей. По итогам аукциона определен подрядчик – ООО «Рубеж». Исполнитель уже приступил к работам на Левом берегу и в округе Варавино-Фактория. Затем техника выйдет в кварталы центральных округов, а следом – в Соломбалу и Маймаксу.
Предварительный перечень проездов, подлежащих ремонту по контракту:
- Проезд с ул. Воскресенской к дому № 17, корп.2 по ул. Тимме и вдоль дома № 99 по ул. Воскресенская с выездом на ул. Тимме
2. Проезд с ул. 23-й Гвардейской Дивизии вдоль дома № 10, корп.3 по ул. Тимме до ул. Воскресенской
3. Проезд между домами № 2 по ул. К. Либкнехта и № 41, корп.1 по просп. Троицкому
4. Проезд от ул. Воскресенской между домами № 116 и № 118 по ул. Воскресенской с выездом на ул. 23 Гвардейской Дивизии
5. Проезд от ул. К. Маркса до здания цирка (в районе дома № 9 по ул. К. Маркса)
6. Проезд вдоль дома № 21, корп. 1 по просп. Дзержинскому
7. Проезд от ул. Ярославской до ул. Адмирала Кузнецова вдоль ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7»
8. Проезд от ул. Победы до ул. Сибирской
9. Проезд от ул. Галушина до здания детского сада «Веснушка»
10. Проезд от ул. Галушина между домами № 3 и № 5 по ул. Галушина к зданию дому № 107, корп. 3 по пр. Ленинградскому
11. Проезд от просп. Ленинградский до детского сада «Семицветик» по ул. Первомайская, д. 8, корп. 1
12. Проезд от перекрестка с пр. Ленинградский д. 275 корп. 1, вокруг дома № 275, корп. 1 до дома № 273, корп. 2 по просп. Ленинградский
13. Проезд от пр. Ленинградский до здания № 5, корп. 2 по ул. Никитова
14. Проезд от перекрестка с ул. Никитова до дома № 11 по ул. Никитова
15. Проезд от поликлиники УВД по просп. Новгородский, д. 28, корп. 1 до просп. Новгородский
16. Проезд вдоль дома № 17 по ул. Дзержинского
17. Проезд от дома № 24 по пр-да Бадигина с выездом на ул. Гагарина
18. Проезд от дома № 16 по ул. Абрамова вдоль дома № 16, корп. 1 по ул. Ф.Абрамова
19. Проезд от просп. Ленинградский к дому № 271 по просп. Ленинградский
20. Проезд от дома № 50 по ул. Локомотивная до дома № 13 по ул. Клепача
21. Проезд вдоль домов № 42-45 по ул. Магистральная
И вишенка на торте - данный список может быть дополнен, если в ходе работ возникнет экономия объемов по квадратным метрам.