"Единая Россия" подарила Архангельску еще один День Победы

Легендарные «Катюши» и танки Победы проехали по улицам Архангельска 10 мая.
Никогда улицы и проспекты Архангельска не были так оживлённы. Горожане - в ожидании парада техники времен Великой Отечественной войны. Накануне ее аплодисментами и скандирования встречали в Устьянах, теперь - в областной столице по протяженному маршруту: улицы Гагарина, Тимме, Обводный канал, проспекты Ломоносова и Троицкий. Пункт назначения - площадь Мира
В составе колонны легендарный, всеми узнаваемый символ Великой Отечественной. Лучший в своём классе танк победы - Т-34. Он вынес на себе основную тяжесть боёв и стал самой массовой машиной в истории танкостроения.
В большой колонне также - легендарная реактивная система залпового огня «Катюша», самоходная противотанковая установка СУ-100, советский тяжелый мотоцикл М-72, союзнический «Виллис» и другие машины. Уже у Вечного огня техника выстроилась в интерактивную выставку, где все желающие смогли не только сфотографироваться, но и изучить, как устроены боевые машины времен Великой Отечественной войны.
«Эмоции непередаваемые, всё очень нравится. Я пришёл с внуком - он в восторге! Так что для подрастающего поколения, для патриотического воспитание - мне кажется это должно стать неотъемлемой частью празднования дня победы», - поделился архангелогородец.
«Всё очень торжественно красиво, организовали, очень рада, потому что слёзы на глазах. Я пришла с детьми, поддерживаем эту традицию, поддерживаем каждый год, спасибо огромное, от души», - поблагодарила жительница города.
Парад техники времён Великой Отечественной войны - подарок жителям и гостям города от партии «Единая Россия». Региональное отделение организовало парад в рамках партийного проекта «Историческая память».
«Мы конечно заинтересованы, чтобы молодое поколение максимально приобщалось к истории своей страны, в которой она живёт. Та военная техника, которая здесь представлена, она даёт возможность это сделать. Можно её потрогать, посмотреть и даже забраться внутрь. Для нас это имеет стратегический важный момент, потому что история нашей страны - она великая, а великая Победа - она наша единственная и самая важная дата нашего отечества», - рассказал руководитель регионального отделения Партии Иван Воронцов (фракция «Единая Россия»).
Кульминационный момент в небе над городом воинской славы - вертолеты Ми-8. Сегодня они на службе в самых разных силовых ведомствах и воинских частях. Парад стал своеобразной перекличкой разных поколений техники - каждая машина в равной степени внесла свой вклад в обороноспособность большой страны
«Тем самым мы передаём память следующим поколениям, ведь она является той нерушимой стеной, которая не даёт подняться современному неонацизму, и мы должны об этом помнить, воспитывать молодежь смолоду в правильном направлении», - поделился депутат Государственной Думы Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»).
К слову, впервые за многие годы 10 мая - благодаря параду техники - продолжилось празднование Дня Победы. По предварительным оценкам, на технику пришло посмотреть около 10 тысяч архангелогородцев.
«Люди соскучились по таким важным большим мероприятиям, которые мы долгое время не организовывали, и люди хотят быть ближе друг к другу, и ветераны, и семьи с детьми хотят просто прогуляться, благо и погода нам способствует все эти дни», - рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.
Особое место на празднике, конечно, уделили ветеранам. Горожане смогли увидеть концерт с участием оркестра «Московские фанфары», ансамбля «Русские традиции», а также лучших творческих коллективов Архангельска, которые исполнили легендарные песни военных лет.
Члены Партии организовали «полевые кухни» и угощали всех желающих традиционной солдатской гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем.
Завершили парад техники вертолёты. В небо над Архангельском взметнулась копия знамени Победы и флаг «Единой России».