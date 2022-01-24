Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" подарила Архангельску еще один День Победы

Легендарные «Катюши» и танки Победы проехали по улицам Архангельска 10 мая.

Никогда улицы и проспекты Архангельска не были так оживлённы. Горожане - в ожидании парада техники времен Великой Отечественной войны. Накануне ее аплодисментами и скандирования встречали в Устьянах, теперь - в областной столице по протяженному маршруту: улицы Гагарина, Тимме, Обводный канал, проспекты Ломоносова и Троицкий. Пункт назначения - площадь Мира

В составе колонны легендарный, всеми узнаваемый символ Великой Отечественной. Лучший в своём классе танк победы - Т-34. Он вынес на себе основную тяжесть боёв и стал самой массовой машиной в истории танкостроения.

В большой колонне также - легендарная реактивная система залпового огня «Катюша», самоходная противотанковая установка СУ-100, советский тяжелый мотоцикл М-72, союзнический «Виллис» и другие машины. Уже у Вечного огня техника выстроилась в интерактивную выставку, где все желающие смогли  не только сфотографироваться, но и изучить, как устроены боевые машины времен Великой Отечественной войны.

«Эмоции непередаваемые, всё очень нравится. Я пришёл с внуком - он в восторге! Так что для подрастающего поколения, для патриотического воспитание - мне кажется это должно стать неотъемлемой частью празднования дня победы», - поделился архангелогородец.

«Всё очень торжественно красиво, организовали, очень рада, потому что слёзы на глазах. Я пришла с детьми, поддерживаем эту традицию, поддерживаем каждый год, спасибо огромное, от души», - поблагодарила жительница города.

Парад техники времён Великой Отечественной войны - подарок жителям и гостям города от партии «Единая Россия». Региональное отделение организовало парад в рамках партийного проекта «Историческая память».

«Мы конечно заинтересованы, чтобы молодое поколение максимально приобщалось к истории своей страны, в которой она живёт. Та военная техника, которая здесь представлена, она даёт возможность это сделать. Можно её потрогать, посмотреть и даже забраться внутрь. Для нас это имеет стратегический важный момент, потому что история нашей страны - она великая, а великая Победа - она наша единственная и самая важная дата нашего отечества», - рассказал руководитель регионального отделения Партии Иван Воронцов (фракция «Единая Россия»).

Кульминационный момент в небе над городом воинской славы - вертолеты Ми-8. Сегодня они на службе в самых разных силовых ведомствах и воинских частях. Парад стал своеобразной перекличкой разных поколений техники - каждая машина в равной степени внесла свой вклад в обороноспособность большой страны

«Тем самым мы передаём память следующим поколениям,  ведь она является той нерушимой стеной, которая не даёт подняться современному неонацизму, и мы должны об этом помнить, воспитывать молодежь смолоду в правильном направлении», - поделился депутат Государственной Думы Александр Спиридонов (фракция «Единая Россия»).

К слову, впервые за многие годы 10 мая - благодаря параду техники - продолжилось празднование Дня Победы. По предварительным оценкам, на технику пришло посмотреть около 10 тысяч архангелогородцев.

«Люди соскучились по таким важным большим мероприятиям, которые мы долгое время не организовывали, и люди хотят быть ближе друг к другу, и ветераны, и семьи с детьми хотят просто прогуляться, благо и погода нам способствует все эти дни»,  - рассказал глава Архангельска Дмитрий Морев.

Особое место на празднике, конечно, уделили ветеранам. Горожане смогли увидеть концерт с участием оркестра «Московские фанфары», ансамбля «Русские традиции», а также лучших творческих коллективов Архангельска, которые исполнили легендарные песни военных лет.

Члены Партии организовали «полевые кухни» и угощали всех желающих традиционной солдатской гречневой кашей с тушёнкой и горячим чаем.

Завершили парад техники вертолёты. В небо над Архангельском взметнулась копия знамени Победы и флаг «Единой России».

  

11 май 15:07 | : Политика

Главные новости


Вселенная Баха. Русские канты и Ломоносов
Рука руку моет? Скандал в Федерации профсоюзов Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (78)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20