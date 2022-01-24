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Было круто! Дмитрий Морев о Дне Победы в Архангельске

Во всех округах города с 7 по 9 мая состоялось 175 памятных и праздничных мероприятий. Самой массовой акцией стало шествие «Бессмертного полка»: в колоннах с портретами героев своих семей прошло 30 тысяч архангелогородцев. На салют собралось 27 тысяч горожан.

 - Впервые за несколько лет Архангельск так достойно и красиво отметил праздник нашей гордости – День Победы. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие 74 тысячи человек. Благодарю организаторов, участников парада, артистов за отличную подготовку и проведение мероприятий. Спасибо горожанам за активность и хорошие отзывы – вместе мы смогли сделать праздник незабываемым! – подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

 В параде Победы на площади Профсоюзов приняло участие 23 тысячи человек - это как зрители, так и непосредственные участники торжественного марша.

На площади Мира жителям и гостям областного центра была представлена концертная программа творческих коллективов города и арт–проекта «ТенорА XXI века». Народное гулянье посетило 12 тысяч человек. А на салюте присутствовало 27 тысяч горожан и гостей столицы Поморья.

  

11 май 12:13 | : Политика

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