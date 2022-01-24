Очередной губернаторопад: что за ним

10 мая (в выходной) сразу 5 глав российских регионов заявили о своем добровольном выходе в отставку - Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей. Скорость, с какой были объявлены имена новых назначенцев, прямо указывает на то, что смена не случайна и готовилась заранее.
Средний возраст новых назначенцев, которым еще предстоит пройти через прямые выборы осенью, можно определить как «чуть за 50» (исключая одного 40-летнего).
Хотя отставки были приняты со стандартным набором благодарностей и обещанием нового места службы (по крайней мере, на данный момент), политологи уже говорят о наборе причин такого ухода.
Есть мнение, что отставки должны были произойти еще до Нового года, но были отложены по ряду серьезных геополитических причин.
Некоторым отставникам (в частности, из Марий Эл) ставятся в укор плохие социально-экономические показатели развития этих субъектов. Кроме того, упоминается нехватка бюджетных средств, высокий уровень госдолга, низкая предпринимательская активность и, соответственно, невысокий уровень благосостояния населения
Также в части указанных регионов на осенних выборах в Госдуму «Единая Россия» получила меньше голосов избирателей, чем ожидалось в Кремле.
Нельзя сбрасывать со счета и принцип ротации кадров после определенного срока правления (как правило, 8-10 лет).
Ну и конечно, особые условия и требования к главам регионов во время проведения спецоперации на Украине.
Для остальных губернаторов хорошая новость: май – последний срок, когда верховная власть рискует менять власть на местах. Позже новые лица можно элементарно не раскрутить до общего дня голосования.
Это же гарантирует, что отмены прямых губернаторских выборов Кремль пока не планирует.