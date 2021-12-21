Нет домам-призракам! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На этой короткой рабочей неделе народные избранники столицы Поморья продолжали вершить добрые и нужные дела.
Сергей Чанчиков (ЕР) посетил профилакторий «Родник», снова ставший временным гостеприимным приютом для беженцев с Донбасса.
Пришел он туда не с пустыми руками, а с подарками для самых маленьких пострадавших от разборок взрослых. Сейчас в социальном учреждении, изначально не рассчитанном на постояльцев такого возраста, находятся 15 детей. Чем их занять? В профилактории предусмотрена детская комната как просто отдельное помещение, но нет ни игрушек, ни специального оборудования. Короче, скукота.
Именно для них посетители принесли с собой развивающие игры, книги и просто машинки с куклами – возрастной разброс от 4 месяцев до 16 лет.
Депутат уточнил, что это отнюдь не разовая акция:
- Не в первый раз оказываю помощь нашему Волонтерскому центру. Этот случай из тех, когда нельзя отказать, ведь дело касается детей. И здесь нет разделений на своих и чужих, тем более, когда родители с детьми вынуждены покинуть Родину, бежать в соседнюю страну. Я был рад видеть счастливые лица детей, их искренние улыбки и благодарность, так мало порой нужно, чтобы подарить радость. Конечно, мы и дальше будем сотрудничать с «Родником» и при необходимости всегда готовы прийти на помощь.
Иван Воронцов (ЕР) проводил ревизию аварийных домов в подшефном ему Северном округе.
Вот пример такого дома-«призрака» по адресу Партизанская, 32. Зрелище угнетающее (поверьте на слово) - нет половины несущих стен, а перекрытия крыши свисают над руинами. Официально дом был признан аварийным еще в конце 2020-го, но тогда он не выглядел настолько печально. Напомним, вид подобных развалюх негативным образом влияет на психоэмоциональное состояние окрестных жителей… не говоря уже о гостях города.
Мало того, подобные строения частенько становятся любимым местом времяпрепровождения асоциальных элементов, сколько окна и двери не заколачивай.
Местные жители неоднократно говорили о необходимости скорейшего сноса развалюхи, ведь она находится в стратегической близости с детским парком. Однако дом не попал в новый список строений, подлежащих немедленному сносу. Видимо администрации не хватает еще одного трагического инцидента.
Вопрос был поднят на уровне городского парламента и решен в положительную сторону.
Иван Воронцов:
- Уже в течение 2022 года дом на Партизанской, 32 будет полностью разобран, а весь строительный мусор – вывезен. В Северном округе одной «достопримечательностью» станет меньше. Говорить о дальнейшей судьбе освободившейся территории пока рано, но скорее всего она будет использована под строительство нового жилья или благоустройство.
Петр Ватутин (СР) добился того, чтобы жители островных территорий Архангельска получили льготы на проезд водным транспортом, а не оставались заложниками маленьких пенсий (или зарплат) и природных явлений.
Депутат не раз обращался с соответствующим запросом в администрацию города, выносил вопрос на сессию.
Петр Ватутин:
- Большинство пожилых островитян практически не ездят в автобусах. Максимум – на теплоходе в Соломбалу. В итоге «автобусная льгота» просто сгорала.
В итоге здравый смысл восторжествовал над сомнительной экономией - из бюджета будут оплачиваться 60 бесплатных поездок в квартал на общественном транспорте для жителей Архангельска от 70 лет. Этими поездками теперь можно воспользоваться и на автобусах, и на речных судах.
А еще депутаты поздравляли ветеранов с Днем Победы.
Мария Харченко (ЛДПР):
- В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонациональный народ, который проявил самоотверженность и мужество в военное время. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Родины! Мы безмерно благодарны труженикам тыла, в голод и разруху отдававшим все свои силы для Победы! Мы склоняем голову перед детьми войны, которые были лишены беззаботного и светлого детства, помогали ковать победу и по сей день бережно хранят историю, передают из поколения в поколение память о великом подвиге! …Я желаю всем нам мирного неба над головой, долгих лет нашим ветеранам! Пусть память о цене Великой Победы, завоеванной потом и кровью наших предков, навсегда остается в сердце каждого, кто считает себя истинным гражданином и патриотом нашей Родины!
Наша редакция с удовольствием присоединяется к сказанному Марией.