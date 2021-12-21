Дмитрий Морев: Уроки Победы трогают детские души

Администрация Архангельска и мемориальная команда «Штык решает» организовали совместный проект, чтобы в наглядной форме донести до учеников школ информацию о Великой Отечественной войне и роли жителей нашего города в Великой Победе.
Уроки проходят в условиях музейной экспозиции, где установлен макет самолета военных времен, скульптуры легендарного снайпера Розы Шаниной и летчика-истребителя Василия Захарова, фронтовые инсталляции. Здесь ребята узнают интересные факты из жизни прославленных уроженцев Поморья и могут прикоснуться к истории: попробовать 70-граммовую пайку хлеба, почувствовать остроту колючей проволоки, увидеть, как дымится сбитый самолет.
На занятиях сами ученики или приглашенные гости рассказывают о судьбе своих предков, которые прошли войну на фронте или в тылу. Сегодня перед кадетским классом Росгвардии школы № 2 выступил глава Архангельска Дмитрий Морев. По крупицам он многие годы собирает информацию о своем прадеде Тимофее Мореве, бабушках, которые подростками трудились на оборонных заводах Северодвинска. Такая живая история есть в каждой семье: хранить и передавать ее – важная задача.
- Сегодня я увидел, с каким интересом дети слушали, участвовали в обсуждении, насколько прониклись осознанием страшных последствий войны. Сама атмосфера, экспонаты музея ратной славы впечатлят каждого. Проект «Уроки Победы» мы продолжим, чтобы как можно больше школьников нашего города получили возможность принять участие в мероприятии, которое трогает за душу, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Глава города поблагодарил организаторов музея Игоря Слободянюка и Алексея Сухановского за творческий подход, энтузиазм и большую работу по изданию книг, оформлению экспозиций, проведению патриотических мероприятий.