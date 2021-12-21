"Поезд помощи" из Архангельска двинулся в сторону Донбасса

В сборе гуманитарной помощи приняли участие Партия «Единая Россия», молодогвардейцы, «Красный крест», Общероссийский Народный фронт.
С первых дней проведения специальной военной операции на Украине наши граждане откликаются на необходимость оказания помощи людям, которые оказались в беде и осуществляют сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. По всей стране развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы, чтобы обеспечить людей самыми необходимыми вещами.
Общероссийский народный фронт совместно с РЖД выступил с инициативой поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам.
Такой вагон сегодня отправился из Архангельской области.
«Жителями области, предпринимателями, общественными организациями собрано 30 тон полезного груза. Это продукты питания, средства гигиены, одежду, канцелярские товары, бытовую химию, строительные материалы и многое другое. Выражаю особую благодарность неравнодушным жителям Архангельской области. Поморов всегда отличало милосердие, готовность прийти на помощь тем, кто находится в беде», - подчеркнул министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Сергей Свиридов.
Под «Прощание Славянки» в добрый путь поезд провожали представители общественных организаций, которые приняли непосредственное участие в сборе гуманитарной помощи: Партия «Единая Россия», молодогвардейцы, «Красный крест», Общероссийский Народный фронт, а так же представители Правительства, и Северной железной дороги, члены «Юнармии» и центра «Патриот».
«Мы проходим сложный исторический этап и ряд испытаний. Это требует от нас особой сплоченности и единения. Буквально все, даже самые удаленные уголки нашей необъятной области болеют всей душой за Донбасс, сопричастны к тому, что происходит в Украине. Кто-то отправляет в Украину оружие, а мы отправляем частичку душевного тепла, некоторые делятся последним. Этот результат доброй воли, отражение сопереживания происходящему в Украине. В качестве противовеса ненависти к кому-либо важно формировать чувство безграничного добра. Сегодня эта крупица добра ушла по направлению Донецкой и Луганской республик», - выступил с речью руководитель Волонтерского центра Партии Сергей Эммануилов.
Состав «Поезда помощи» будет сформирован из брендированных вагонов от 60 субъектов Российской Федерации. Вагоны по отдельности будут собраны в Москве, а после состав отправится в Ростовскую область.