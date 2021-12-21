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Пограничники Архангельской области усиливают контроль за визитами китайских товарищей

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району информирует, что по сообщению Министерства иностранных дел России, в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Китае и фиксируемыми вспышками заболевания во многих регионах страны, в том числе в граничащих с Российской Федерацией, китайская сторона снятие ограничений на въезд в страну не планирует.

Также сообщаем, что Министерством транспорта РФ издан приказ от 31 марта 2022 года № 107 «Об утверждении правил режима в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». Согласно новому нормативному документу в пределах территории пунктов пропуска действуют правила, которые включают в себя правила въезда, пребывания и выезда из них лиц и транспортных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и животных. Указанные требования являются обязательными для исполнения всеми гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району осуществляет функции контроля пропуска через государственную границу Российской Федерации в следующих пунктах:

- Морской пункт пропуска Архангельск: 1 отделение пограничного контроля «Архангельск-морской порт» (8-8182) 67-10-70.

- Воздушный пункт пропуска Архангельск (Талаги): отделение пограничного контроля «Архангельск-аэропорт» (8182) 63-17-39.

- Морской пункт пропуска Онега: пост пограничного контроля «Онега» (81839) 7-17-72.

- Воздушный пункт пропуска Сыктывкар: пост пограничного контроля «Сыктывкар-аэропорт» (8212) 402-464, 402-148.

Напоминаем, что решение о пропуске (отказе в пропуске) в отношении лиц, следующих через государственную границу Российской Федерации, принимается в соответствии правовыми документами, действующими на дату пересечения государственной границы Российской Федерации.  

05 май 12:18 | : Политика

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