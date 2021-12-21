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В Коряжме снова испугались московского мусора

В конце апреля в Коряжме прошла встреча руководства городом и лидеров местного общественного мнения с представителями администрации региона – зампредом правительства Евгением Автушенко, главой минлеспрома Игорем Мураевым и советником губернатора по вопросам экологии Алексеем Кувакиным.

Главный вопрос – строительство в городе мусоросортировочного комплекса. Размер инвестиций – 1.4 млрд. рублей, причем 95% этой суммы придут из федерального бюджета.

Прежде всего, общественников волновало - будут ли привозить на местный МСК мусор из других регионов страны, в частности, из Москвы? Напомним, Коряжма находится в стратегической близости от станции Шиес, в те тревожные месяцы в южном городе бумажников было сильно антимусорное движение.

Собравшихся успокоил Евгений Автушенко:

«Об этом не единожды говорил губернатор, что в Архангельскую область не будет завозиться мусор из других регионов. У нас собственного мусора производиться 500 тысяч тонн в год. Это примерно 3,5 миллиона кубометров. Если взять проект МСК в Коряжме, он рассчитан на 70 тысяч тонн в год. Это как раз тот объем, который производят близлежащие районы. Физически не хватит объема производства, чтобы завозить мусор еще откуда-то».

Также были развеяны тревоги в отношении общей экологической обстановки – ее будут контролировать как местные общественники, допущенные к этому процессу, так и суровая служба Росприроднадзор.

(по материалам издания «Коряжма 24»)

04 май 13:16 | : Политика / Экономика

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