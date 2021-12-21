В Архангельской области дан старт акции по поздравлению фронтовиков с Днём Победы

По всей стране «Единая Россия» поздравит около 23 тысяч фронтовиков, сообщил координатор партпроекта «Историческая память», глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«В этом году накануне Дня Победы мы традиционно поздравляем наших уважаемых фронтовиков и вручаем им подарки от партии. К сожалению, время неумолимо, и количество фронтовиков сокращается буквально на глазах. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оказать им внимание и заботу. Работа по оказанию помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ведется не от праздника к празднику, а на постоянной основе. Мы закрепили за ними депутатов от «Единой России» разного уровня, с ними на связи волонтеры и социальные службы, оказывается помощь в решении различных вопросов», — рассказал он.
В свою очередь, председатель «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко напомнила, что вместе с «Единой Россией» организация уже два года реализует проект «Мобильные бригады помощи», в рамках которого оказывается всесторонняя помощь ветеранам.
«Когда мы в 2020 году вместе с «Единой Россией» начинали делать проект «Мобильные бригады помощи» в живых было более 50 тысяч фронтовиков. Сегодня их осталось менее 23 тысяч. Из них живы 7 героев СССР и 1 герой РФ. Наш святой долг позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка. Нам очень повезло, у нас есть уникальная возможность сказать «спасибо» лично Героям Великой Отечественной войны», — подчеркнула Ольга Занко.
Она дала старт акции в Ленинградской области и поздравила блокадницу Людмилу Михайловну Юмину, проживающую в Тосненском районе Ленобласти. Поздравления получат также более 3000 жителей Блокадного Ленинграда. Им в том числе будут вручены мобильные телефоны с «тревожной» кнопкой для оперативной связи с медиками и волонтерами. В прошлом году такие же мобильные телефоны были переданы фронтовикам по всей стране.
Архангельская область присоединиться к поздравлениям ветеранов, участников и инвалидов войны. В региональном отделении Партии уже вовсю кипит работа по подготовке к празднику.
«Подготовка идет полным ходом. Все ветераны закреплены за депутатом, партийным общественником, который 9 мая позвонит и по возможности придет к ветерану, поздравит лично с 9 мая, вручит подарок и поблагодарит за Победу. Важен не столько подарок, сколько искреннее, человеческое внимание. Количество ветеранов тает на глазах. К сожалению, в области осталось 159 человек, в Архангельске всего 53 человека. Наш долг выразить свою заботу и внимание каждому из них.
Мы составили маршрут для поездок сводного оркестра МЧС и КЦ «Соломбала-Арт» по адресам для проведения парадов у домов ветеранов. В этом году в городе мы охватим все адреса, где проживают фронтовики. Первый выезд организован с 5 мая», - поделилась планами Председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» в Архангельской области Наталья Шпанова.
В шествии «Бессмертного полка» так же примут участие члены Партии, сторонники. Планируется привлечь не менее 100 человек. Партактив будет сопровождать колонну в качестве волонтеров.
9 мая над зданиями всех местных отделений Партии в области поднимут Знамя Победы.
Кроме того, Партией заказаны 4 баннера в виде Георгиевской ленточки. Баннеры украсят фасады зданий домов Архангельска.
10 мая с 13 до 14 часов по центральным улицам города впервые пройдет парад военной техники времен Второй мировой войны. Такой подарок «Единая Россия» сделала горожанам. Боевые машины будут выставлены на Набережной, где ее можно будет не только осмотреть снаружи, но и заглянуть внутрь.