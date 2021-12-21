К Дню Победы тротуары Архангельска приведут в порядок

Дмитрий Морев сообщил о начале ремонта территорий предстоящего празднования Дня Победы.
- На набережной от улицы Воскресенской до улицы Свободы мы приступили к ремонту тротуара с речной стороны. Признаться, по правде, за этот тротуар мне было особенно стыдно. Удалось найти понимание с областным правительством о выделении дополнительного финансирования на подготовку к 9 Мая, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Будут выполнены не только работы по обновлению тротуара по набережной. Ещё предстоит провести ремонт асфальта на площади Профсоюзов и по пути следования Бессмертного полка, привести в порядок леерные ограждения, опоры освещения, нанести разметку.