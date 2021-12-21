Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Скубенко: Первомай нами любим, потому что не скучно с ним

В своем приветственном адресе к жителям города глава администрации Северодвинска подчеркнул, что Первомай же давно стал народным и любимым праздником, поскольку он олицетворяет весну, надежду, свободный и созидательный труд.

-«Северодвинцы - настоящие труженики, высокопрофессиональные специалисты, которые делают всё для развития нашего города.

Сегодня мы общими усилиями возрождаем славные трудовые традиции, делаем наш общий дом - Северодвинск - благоустроенным, чистым и уютным.

Выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, представителям трудовых династий, всем, кто сегодня вкладывает свои силы, знания и опыт в развитие Северодвинска.

Почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», которого был удостоен город корабелов в прошлом году, - заслуженная награда ветеранов, а также важный посыл для новых поколений северодвинцев.

Желаю всем крепкого здоровья, весеннего настроения, оптимизма, семейного благополучия, а также новых успехов в труде на благо нашего любимого города, области и всего Отечества!», - говорится в обращении Игоря Скубенко.

01 май 11:21 | : Политика

Главные новости


Мой первый юг
Писатели в «рамочке», или Бродскому снова не светит

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (5)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20