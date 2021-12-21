Игорь Скубенко: Первомай нами любим, потому что не скучно с ним

В своем приветственном адресе к жителям города глава администрации Северодвинска подчеркнул, что Первомай же давно стал народным и любимым праздником, поскольку он олицетворяет весну, надежду, свободный и созидательный труд.
-«Северодвинцы - настоящие труженики, высокопрофессиональные специалисты, которые делают всё для развития нашего города.
Сегодня мы общими усилиями возрождаем славные трудовые традиции, делаем наш общий дом - Северодвинск - благоустроенным, чистым и уютным.
Выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, представителям трудовых династий, всем, кто сегодня вкладывает свои силы, знания и опыт в развитие Северодвинска.
Почётное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести», которого был удостоен город корабелов в прошлом году, - заслуженная награда ветеранов, а также важный посыл для новых поколений северодвинцев.
Желаю всем крепкого здоровья, весеннего настроения, оптимизма, семейного благополучия, а также новых успехов в труде на благо нашего любимого города, области и всего Отечества!», - говорится в обращении Игоря Скубенко.