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Поздравление с Первомаем от главы Архангельска

Сегодня в России отмечается День Весны и Труда. Архангелогородцев с государственным праздником поздравляет глава города Дмитрий Морев.

- Первомай по-прежнему остаётся праздником человека-труженика. Спасибо всем, кто работает на благо нашего города, кто неравнодушен к тому, каким Архангельск будет завтра.

Пусть ваш труд всегда приносит вам радость, дает возможность проявить свои таланты и целеустремленность.

Желаю вам весеннего настроения, благополучия в семьях и поддержки коллег по работе! Здоровья и долголетия ветеранам, которые по сей день остаются для нас нравственным примером! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.

 

01 май 09:18 | : Политика

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