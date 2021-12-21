Поздравление с Первомаем от главы Архангельска

Сегодня в России отмечается День Весны и Труда. Архангелогородцев с государственным праздником поздравляет глава города Дмитрий Морев.
- Первомай по-прежнему остаётся праздником человека-труженика. Спасибо всем, кто работает на благо нашего города, кто неравнодушен к тому, каким Архангельск будет завтра.
Пусть ваш труд всегда приносит вам радость, дает возможность проявить свои таланты и целеустремленность.
Желаю вам весеннего настроения, благополучия в семьях и поддержки коллег по работе! Здоровья и долголетия ветеранам, которые по сей день остаются для нас нравственным примером! - говорится в поздравительном адресе Дмитрия Морева.