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Александр Цыбульский: "Это самый созидательный праздник"

- Дорогие жители Архангельской области! Поздравляю вас с одним из самых созидательных в мире праздников – Днем Весны и Труда!

В нашей стране есть множество отраслей, работники которых ежегодно отмечают свой персональный профессиональный праздник. А Первомай – это день, объединяющий представителей абсолютно всех профессий и специальностей. И это ещё раз подтверждает, что в России уважение к человеку труда было и остается одной из важнейших ценностей.

Мы с вами живем в эпоху больших перемен, они связаны в том числе с серьезными изменениями в экономике не только нашего государства, но и всего мира. Мы к этим изменениям готовы. Это подтверждает консолидация и промышленных предприятий, и бизнеса, и государства – все настроены на увеличение объемов производства, выпуск новых товаров взамен импортных, обновлени  рынков сбыта и неизменное улучшение качества местной продукции. Производственники в нашем регионе всегда были загружены работой, а сейчас пришло время наращивать обороты. Мы настроены серьёзно.

Этот всенародный праздник всегда символизировал взаимную поддержку российского народа, сплоченность и единство, связь истории и современности. Первое мая – праздник для всех, кто не просто любит свою Родину, но и каждый день доказывает это конкретными делами.

Жителей Архангельской области всегда отличало трудолюбие, готовность объединять силы и решать задачи любой сложности. Благодаря этим качествам, энтузиазму и профессионализму людей наша область уверенно движется вперед по пути развития.

Вместе с вами мы строим школы, больницы, ФАПы, детские сады, дороги, проводим газ в сёла, благоустраиваем улицы городов и посёлков, модернизируем библиотеки и спортивные объекты. И делаем это, вкладывая в свою работу частичку души, истинной любви к своей малой Родине. В этом и есть подлинный патриотизм каждого из нас.

Искренне благодарю всех ветеранов, самоотверженно трудящихся многие годы на благо Родины. Ваш опыт сегодня по-настоящему востребован молодыми специалистами и служит основой для их дальнейшего профессионального роста. 

Нам с вами предстоит еще многое сделать, чтобы все, кто по рождению и по зову сердца связал свою жизнь с Архангельской областью, испытывали гордость за свой регион.

Желаю вам в этот праздничный день крепкого здоровья, отличного настроения и счастья! 

01 май 09:13 | : Политика

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