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Ему и грабли в руки. Мэр Архангельска удовлетворен субботником

Дмитрий Морев об итогах сегодняшнего дня:

- Повезло с погодой, и на общегородской субботник сегодня вышли тысячи горожан! Во дворах и на общественных территориях вы наверняка видели, как идет весенняя уборка, а сейчас уже вывозим мешки и ветки. Накануне администрации округов выдали 56 тысяч мешков.

Я принял участие в уборке двух территорий – в районе МРВ и в сквере у кольца Обводный – Воскресенская. Это зеленое пространство может стать по-настоящему современным, если жители проголосует за него на сайте 29.gorodsreda.ru.

В сквере мы трудились вместе с Советом директоров школ и детских садов Архангельска, теперь здесь чистота и порядок. На этой и многих других территориях работали концертные бригады культурных центров – с хорошим настроением любая работа в радость!

30 апрель 15:38 | : Политика

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