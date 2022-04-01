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Не только о сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Минувшая рабочая неделя народных избранников столицы Поморья была расцвечена очередной сессией. Как мы сообщали ранее, «гвоздем программы» стал годовой отчет главы города. Чем депутаты не преминули воспользоваться и стали задавать Дмитрию Мореву болезненные вопросы по текущей повестке.

Так, Михаил Федотов (ЕР) спросил – доколе жители опекаемого им Маймаксанского округа и конкретно поселка Гидролизный будут плавать… даже неприятно писать в чем.

- В ходе диалога вновь попытался разобраться в причинах подтопления и главное понять, каким образом нужно решать эту проблему. На мой взгляд, главная загвоздка в том, что до сих пор нет исчерпывающей информации по основным вопросам. Что привело к столь масштабному потопу на Гидролизном заводе? Какой объём воды нужно откачать? Сколько требуется единиц техники? Насколько эффективна откачка воды тремя машинами? К сожалению, в разговоре с чиновниками и коммунальщиками не удалось получить ответы на эти вопросы. «РВК-Архангельск» оказывает посильную помощь в беде, хотя они не отвечают на данном участке за отвод поверхностных вод. При этом известно, что конечный участок сетей принадлежит частной организации, которая не спешит помочь местным властям и людям в решении проблемы. И, получается, что на территории посёлка отсутствует слаженная работа. Возмущение жителей Гидролизного завода справедливо и обоснованно. Они просто не видят скоординированной работы по спасению посёлка от потопа.

Напомним, в ответ мэр рассказал, какие усилия принимает городская администрация для стабилизации ситуации, нашел несколько объективных причин – в поселке по кривому налажена система стоков – и слегка огорошил наших наблюдателей заявлением, что владелец таможней КНС бизнесмен Редькин «в принципе работает в правовом поле». Предвосхищаем реакцию жителей Гидролизного – значит, это «поле» нужно перекопать, от него у нас дурно пахнет.

В ходе сессии депутаты почтили минутой молчания память ушедшего Владимира Жириновского. Полагаем, что не у всех собравшихся однозначное отношение к усопшему, но вряд ли кто-то станет оспаривать масштаб его личности в истории становления российской многопартийной системы.

О лидере своей партии высказалась глава фракции ЛДПР в городском парламенте Мария Харченко:

- Сегодня сложно представить политику нашей страны без Владимира Жириновского – яркого, умного, харизматичного. О масштабах его личности говорить не приходится. Это человек, который еще в начале 90-х предсказывал те события, которые происходят сегодня. Владимир Вольфович - человек легенда, который при жизни вошёл в историю современного государства, создатель и бессменный лидер ЛДПР! Мудрый, талантливый, выдающийся, настоящий патриот. Человек, который всю свою жизнь посвятил службе России и всегда превыше всего ставил интересы жителей нашей огромной страны. Его знают, его любят, его поддерживают во всех уголках нашей страны и даже за ее пределами! Он никогда не боялся говорить правду, и нас всегда учил быть честными, не бояться отстаивать свою позицию и защищать простых людей. Предлагаю почтить память Владимира Жириновского минутой молчания.

А еще была подготовка к Дню Победы. В рамках ее депутаты Мария Харченко и Вадим Коротков (оба ЛДПР) встретились с членами Архангельской общественной организации «Дети войны».

Не только встретились, но и посетили памятные места, связанные с событиями 80-летней давности, еще раз обсудили проблемы пожилых людей. Самая главная – людям, пережившим в юном возрасте ужасы голода и бомбежек, до сих пор не присвоен статус «Дети войны, на сегодняшний день действующий почти в половине субъектов РФ. Соответствующий закон торпедируют… депутаты областного Собрания, которые на словах «завсегда с народом».

Нет предела возмущению Марии:

- Мы были неприятно удивлены тем, что областные коллеги не пожелали учесть мнение представительного органа столицы региона. Озвученные аргументы про необходимость принятия специального федерального закона, про сложности с определением возраста тех, кто должен попадать по категорию детей войны, на мой взгляд, призваны просто в очередной раз оттянуть принятие очевидного решения.

Депутат в очередной раз выразила уже не робкую надежду, что коллеги из регионального парламента «найдут в себе силы или политическую волю». А то создается впечатление, что у них самих родственники жили в другую историческую эпоху.  

30 апрель 11:10 | : Политика

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