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«Единая Россия» наладила в Архангельске работу центра помощи жителям Донбасса

Центр будет работать в режиме единого координационного центра — от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до урегулирования законодательств России и ЛДНР.

 

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств войдут депутаты, представители народных республик, волонтеры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета 28 апреля. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

 

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтерских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры на Донбассе — один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтеров», — рассказал Андрей Турчак. 

Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтерской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР. 

Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Андрей Турчак. 

«Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, «точкой входа» стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населенные пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии», — сообщил секретарь Генсовета. 

Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысяч тонн гуманитарки на Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% всех гуманитарных грузов жителям Донбасса — это помощь, собранная партией. 

«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни на Донбассе», — подчеркнул Андрей Турчак. 

Секретарь Генсовета помимо этого сообщил, что «Единая Россия» поможет восстановить Вечные огни на Донбассе. Эта работа будет организована в рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти – он был единогласно одобрен Советом Федерации. 

«Необходимо не только обеспечить надлежащее состояние всех Вечных огней и Огней памяти в нашей стране, но и провести учет и инвентаризацию комплексов Вечного огня в Луганской и Донецкой Народных Республиках. В том числе на освобожденных территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, необходимо помочь в их восстановлении. Прошу подключиться к этой работе наших закреплённых за территориями коллег - Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого, а также взаимодействовать здесь с «Волонтёрами Победы» и «Волонтёрской Ротой Боевого Братства», - сказал он.

Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком «Единой России» и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобожденных территориях, в первую очередь, в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр «Единой России» в здании супермаркета Метро. Сегодня таких центров уже девять — в школе № 5, на территории ЭКО рынка и в ряде магазинов города на обоих берегах. 

В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.

Также здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтеры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам. 

Помимо этого, «Единая Россия» открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нем работают 16 медиков разного профиля. На приём в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь. 

Руководитель Волонтёрского центра Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергей Эммануилов рассказал о том, как налажена работа центра в регионе.

«Региональный волонтёрский центр Партии занимается оказанием гуманитарной, консультационной помощи беженцам Донбасса. В основном вопросы касаются порядка заселения в пункты временного размещения, получения российского гражданства. Такую помощь получили 45 человек. Партийцы оказывают помощь в сборе, сортировке и отправке гуманитарной помощи.  Совместными усилиями местных отделений Партии и отделением «Красного Креста» было отправлено более 60 тонн груза. Котласское городское местное отделение совместно с отделением Красного креста направили более 6 тонн гуманитарной помощи. На этой неделе мы закупим детские игрушки и отвезем в пункт временного размещения – профилакторий «Родник» для оборудования детской комнаты. Депутаты фракций «Единая Россия» по всей области оказывают спонсорскую помощь беженцам. Военные космодрома Плесецк и Беломорской военно-морской базы также выразили готовность помочь», - поделился Сергей Эммануилов.

  

29 апрель 18:02 | : Политика

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