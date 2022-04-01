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Дмитрий Морев обещает 580 залпов на День Победы

Об этом глава Архангельска сообщил на своей страничке в социальной сети:

- День Победы в этом году отметим праздничным салютом! 9 мая в 19 часов на площади Мира начнется концерт творческой группы «ТенорА ХХI века» - будет возможность вместе исполнить известные песни военных лет. А в 22 часа начнется 10-минутный салют в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

580 залпов раскрасят небо над Архангельском под единую музыкальную композицию. Архангелогородцы увидят разноцветные пульсирующие «пионы», волны, мерцающие огни – салют будет впечатляющим!

Радостно, что город воинской славы Архангельск достойно и масштабно отпразднует День Победы. Приглашаю всех разделить торжественные мероприятия!

29 апрель 17:45 | : Политика

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