В Северодвинской мэрии прошли увольнения разгильдяев и грубиянов

Как сообщают коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал», на сегодняшней утренней планерки в городской администрации Игорь Скубенко прилюдно уволил двух чиновников, отвечающих за жилищно-коммунальный комплекс.
Причина – невнятные доклады по уборке города и неприятие критики в свой адрес.
Так, председатель комитета ЖКХ Сергей Спирин лишился своего поста за фразу: «в городе будет с каждым годом всё только хуже, потому что люди - свиньи». Это было ответом на справедливые претензии к его собственной работе.
Так же лишилась должности замглавы города по городскому хозяйству Ольга Ковальчук.
Наблюдатели, как обычно, жаждут продолжения…