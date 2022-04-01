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В Северодвинской мэрии прошли увольнения разгильдяев и грубиянов

Как сообщают коллеги по «Вольному делу» из ИА «Беломорканал», на сегодняшней утренней планерки в городской администрации Игорь Скубенко прилюдно уволил двух чиновников, отвечающих за жилищно-коммунальный комплекс.

Причина – невнятные доклады по уборке города и неприятие критики в свой адрес.

Так, председатель комитета ЖКХ Сергей Спирин лишился своего поста за фразу: «в городе будет с каждым годом всё только хуже, потому что люди -  свиньи». Это было ответом на справедливые претензии к его собственной работе.

Так же лишилась должности замглавы города по городскому хозяйству Ольга Ковальчук.

Наблюдатели, как обычно, жаждут продолжения…

29 апрель 13:18 | : Политика / Скандалы

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