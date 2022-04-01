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"Единая Россия" берет под крыло архангельский клуб любителей бега

Александр Цыбульский встретился со спортсменами клуба «Гандвик», оказавшегося под угрозой выселения.

Представители общественной организации обратились за помощью к губернатору Архангельской области после того, как пребывание клуба любителей бега «Гандвик» в ранее выделенном под его нужды помещении стало затруднительным.

Встреча Александра Цыбульского с представителями общественной спортивной организации прошла в правительстве Архангельской области при участии председателя комитета по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту Архангельского областного Собрания депутатов Ивана Новикова, главы регионального исполкома Общероссийского народного фронта Юрия Шалаурова.

О сложившейся ситуации, которая поставила под угрозу нахождение клуба в помещениях, которые он занимает с 1984 года, губернатору рассказали Юрий Шалауров, руководитель Архангельской местной общественной организации «Клуб любителей бега «Гандвик» Игорь Киселев и член клуба закаливания «Моржи Архангельска» Владимир Яковлев.

Губернатор Архангельской области сообщил собравшимся, что осведомлен о проблемах спортсменов-общественников и готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы помещения, в которых почти 40 лет располагался клуб, остались в пользовании организации.

«О проблеме, которая у вас возникла, я хорошо знаю, и мы уже провели переговоры с собственником помещений, в которых находится ваша организация. Договорились, что помещения останутся за вами, при этом важно, чтобы обе стороны выполняли друг перед другом все обязательства», – сказал губернатор.

Александр Цыбульский заявил, что является абсолютным союзником общественной организации с многолетней историей и готов поддерживать ее участников. Глава региона предложил клубу любителей бега «Гандвик» зарегистрироваться в качестве социально ориентированной организации, статус которой позволит участвовать в конкурсах по предоставлению грантов на реализацию социальных проектов.

Консультативную помощь в этом вопросе готов оказать Правозащитный центр Партии, созданный на базе Региональной общественной приемной. Руководитель исполкома Иван Воронцов сообщил общественникам, что специалисты центра готовы не только проконсультировать их, но и оказать практическую помощь в подготовке соответствующих документов, - сообщила пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.  

29 апрель 12:38 | : Политика

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