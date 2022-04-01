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«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе

Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.

 Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время. Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель Совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.

 «Партия помогает распространить Георгиевские ленты в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых Георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», - сообщила она.

 Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом Георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты.

 «Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает Георгиевскую ленту. Мы считаем, что Георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение Георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц - также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», - сообщила она.

 В проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев, добавила Ольга Занко. Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий.

 Напомним, 19 апреля «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы. Это поможет пресечь случаи неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне. Согласно законопроекту, за публичное осквернение Георгиевской ленты будет наступать уголовная либо административная ответственность, а любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, отличных от установленных законом, будет пресекаться.

27 апреля в Архангельской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская лента». Акция продлится до 12 мая во многих муниципальных образованиях области.  У бюста Героя-земляка Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова традиционно началась акция в городском округе Котлас.

Волонтеры раздают на улицах города ленточки, рассказывают о значении цветов ленты, необходимости носить ленту с уважением.

Символ Победы волонтёры вручили жителям и гостям Коноши. Более 40000 Георгиевских ленточек будет роздано жителям и гостям г. Северодвинска.

«График раздачи лент можно посмотреть в группе «Волонтёры Победы» вашего города в ВКонтакте. Например, в Архангельске мы будем раздавать ленточки  29 апреля в 17:30 у Красной Пристани. 30 апреля в 15:00 у Мемориала Победы (Вечный огонь). 2 мая в 15:00 в парк на ул. Галушина. 6 мая в 17:30 на проспекте Чубарова-Лучинского», -  рассказала и.о. руководителя регионального отделения «Волонтеры Победы» Валерия Нуромская.

Валерия Нуромская поделилась правилами ношения ленты.

«Лучшее место для георгиевской ленточки – на груди в районе сердца. Ее прикрепляют поверх одежды, например, на лацкан пиджака, пальто, платья или нагрудного кармана рубашки», - рассказала Валерия Нуромская.

Такие рекомендации дают участники акции «Георгиевская ленточка» из общественного движения «Волонтеры Победы».

Георгиевскую ленточку недопустимо повязывать на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля. Волонтеры настоятельно советуют не носить испорченную ленточку. Если она порвалась или испачкалась, ее лучше заменить.

Волонтеры Победы так же помогут с организацией колонн Бессмертного полка и сопровождением.

 

29 апрель 11:15 | : Политика

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