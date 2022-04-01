Потрудимся и за стол. Дмитрий Морев приглашает всех на праздничный субботник

Глава Архангельска Дмитрий Морев обратился к горожанам с призывом принять участие в субботнике и рассказал о том, как будет создаваться праздничная атмосфера.
- Уважаемые архангелогородцы, приглашаю всех 30 апреля выйти на традиционный общегородской субботник. Мы подготовили для вас культурную программу: во всех округах праздничное настроение будут создавать концертные бригады. С 10 утра до 13 часов по громкоговорителям в центре города мы включим музыку. Выходите вместе с семьей, соседями, друзьями. Субботник – это не только весенняя уборка, но и радость общения. Ждем всех в ближайшую субботу, давайте сделаем наш город чище! – подчеркнул Дмитрий Морев.
Многие территории в Архангельске уже приведены в порядок: более 100 организаций провели субботники. 30 апреля сотрудники администрации города, областного правительства и подведомственных учреждений вновь выйдут на уборку. Каждый желающий может присоединиться к ним или выйти в свой двор.
За инвентарем и мешками для приведения в порядок дворов необходимо обращаться в управляющие компании.
Организации или группы экоактивистов могут получить необходимый инвентарь для уборки общественных территорий в администрациях округов.
Администрация Октябрьского округа - пр. Троицкий, д. 61, тел., 20-42-01;
Администрация Ломоносовского округа - пр. Ломоносова, д. 30, тел. 68-31-61;
Администрация округа Варавино-Фактория - ул. Воронина, д. 29, корп. 2, тел. 606-641;
Администрация Северного округа - ул. Химиков, д. 21, тел. 24-55-17;
Администрация Соломбальского округа - пр. Никольский, д. 92, тел. 22-33-33;
Администрация Исакогорского и Цигломенского округов - ул. Дежневцев, д. 14, тел. 29-59-67;
Администрация округа Майская горка - ул. П.Осипенко, д. 5, корп. 2, тел. 66-56-40;
Администрация Маймаксанского округа: ул. Буденного, д. 5, корп. 1, тел.: 606-626.