Национальный рейтинг губернаторов: Александр Цыбульский на 51-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за март-апрель текущего года.
Аналитики отмечают, что два отчетных месяца принесли губернаторам много новых вызовов. И не только экономического характера – приходилось становиться политическими спикерами. Что вывело главу Чеченской Республики на первое место рейтинга (кажется, впервые). Однако спецоперация в Украине не отменила и повседневных забот, разве что, прибавила как в случае с главой Калининградской области, где по вполне объективным причинам наступает чуть ли не экономический коллапс (анклав в кольце недружественных стран).
Итак…
Первые три места занимают: Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Подмосковье).
Последние три: Александр Бречалов (Удмуртия), Бату Хасиков (Калмыкия), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 51-м месте (+3).