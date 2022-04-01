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Национальный рейтинг губернаторов: Александр Цыбульский на 51-м месте

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за март-апрель текущего года.  

Аналитики отмечают, что два отчетных месяца принесли губернаторам много новых вызовов. И не только экономического характера – приходилось становиться политическими спикерами. Что вывело главу Чеченской Республики на первое место рейтинга (кажется, впервые). Однако спецоперация в Украине не отменила и повседневных забот, разве что, прибавила как в случае с главой Калининградской области, где по вполне объективным причинам наступает чуть ли не экономический коллапс (анклав в кольце недружественных стран).

Итак…

Первые три места занимают: Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Подмосковье).

Последние три: Александр Бречалов (Удмуртия), Бату Хасиков (Калмыкия), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 51-м месте (+3).

 

28 апрель 07:53 | : Политика

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