Валентина Сырова: «Мы не стоим на месте, мы в тройке лидеров»

Как уже сообщалось, на прошедшей сегодня очередной сессии Архангельской городской Думы главным событием стал отчет главы администрации города Дмитрия Морева о проделанной работе за 2021 год.
Комментирует председатель городского парламента Валентина Сырова:
- Отчет объемный, мнения депутатов самые разные, но он принят подавляющим числом голосов. Из 24 депутатов "за" проголосовали 20.
Это говорит о том, что мы не стоим на месте, город развивается, строятся детские сады, школы, строится жилье, причем довольно серьезными темпами. Мы в тройке лидеров среди регионов, где большое количество ветхого жилья. Поэтому программа переселения очень востребована, а самое важное - она работает.
В числе основных проблем депутатами было обозначено низкое качество пассажирских перевозок в городе. Хотелось бы иметь современный подвижной состав, более точный график движения, комфортные для ожидания остановочные пункты.
Еще одной темой для более детального обсуждения стало состояние энергосетей. Эта отрасль остается малоинвестируемой. Может, со стороны это и не особо заметно, но, если пропадает электричество, мы остаемся без воды, тепла и многого другого.
Кроме того, всем нам очень бы хотелось, чтобы больше строилось и ремонтировалось дорог. В рамках имеющегося бюджета мы делаем все возможное, но этого мало. Теперь акцент необходимо сделать на внутридворовые и внутриквартальные территории.
Большой шаг мы сделали для развития общественных территорий, преображаются не только имеющиеся, но и новые объекты. На следующий год запланировано благоустройство 16 общественных территорий. В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стартовало голосование за них. Их судьбу определят сами жители Архангельска, поэтому я призываю всех принять в нем участие.