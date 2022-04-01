В Майской горке открыли новую клинику. Депутат Фролов рекомендует

В марте на ул. П. Галушина 16 открыли новую клинику. Сейчас в ней медицинская помощь оказывается, в том числе, и по полисам обязательного медицинского страхования. В этом убедился депутат областного собрания Александр Фролов.
Приоритетный для Архангельска проект реализован на условиях государственно-частного партнёрства. На строительство и оснащение здания инвестор направил около 250 миллионов рублей. Одним из главных условий была организация бесплатного приема граждан. Это потребовало прохождения аккредитации и согласований объемов финансирования региональным Фондом ОМС. Чтобы процесс не затянулся ситуацию взял на личный контроль депутат областного Собрания Александр Фролов.
- Для нас это был принципиально важный объект. И мы обещали избирателям, что первичная медицинская помощь здесь будет оказываться жителям Майской Горки бесплатно. Сейчас все необходимые процедуры выполнены, согласования получены, прием по полисам ОМС ведется. Округ сейчас динамично развивается, здесь активно возводят жильё, в том числе и социальное. Население за последние годы выросло, как минимум, на 10 тысяч человек. Долгое время за медпомощью люди были вынуждены обращаться в центр Архангельска. А это и дороги, и очереди. Сейчас проблема решена, и мы надеемся, что инвестор выполнит все взятые на себя обязательства и продолжит развитие клиники, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Планируется, что до конца года для получения бесплатной медпомощи к клинике прикрепятся порядка 5 тыс. человек. Им будет оказываться целый спектр первичной медико-санитарной помощи. В том числе, и углублённая диспансеризация. Для этого учреждение оснащено всем необходимым. В трёхэтажном здании клинике есть отделения хирургии, гинекологи, стоматологии, функциональной и лучевой диагностики, дневной стационар и лаборатории. Здесь ведут прием, как врачи общего профиля, так и узкие специалисты. Сейчас в штате более 60 человек.
- Мы 17 лет работаем в Архангельске в сфере медицины. Этот опыт дал нам возможность заняться обслуживанием приписного населения. Такие проекты в России, пока единичные. И для Архангельска это достаточно оригинальная идея. Мы очень внимательно подошли к разработке и реализации проекта: в здании более 200 помещений с хорошим оснащением и удобной коммуникацией между собой – работать в таких условиях можно четко и быстро. Специально выбрали жизнеутверждающий дизайн и современную мебель – все это настраивает пациентов на скорейшее выздоровление. Большое спасибо областным и городским властям оказали поддержку. Это положительный пример государственно-частного партнерства, которое состоялось и привело к хорошему результату - сказал директор «Семейной клиники» Павел Урбан.
Инвестор намерен увеличить объемы оказания бесплатной медицинской помощи. В перспективе к клинике может быть приписано 15 тыс. жителей Майской Горки. Для качественного предоставления медицинских услуг планируется строительство второй очереди клиники и расширение ее штата до 180 специалистов. Объем дополнительных инвестиций оценивается в 250 млн. рублей. Кстати «Семейная клиника» стала резидентом Арктической зоны РФ, что позволило ей получить ряд льгот - в частности, по налогу на прибыль. Как Арктический резидент, клиника ещё десять лет может рассчитывать на поддержку Агентства регионального развития.