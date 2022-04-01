Красный флаг над Россией: мечты и реальность

Компартия Греции о предложении КПРФ сделать красный флаг государственным в РФ. Ищут индульгенцию в красном флаге.
Приближается 9 мая, и буржуазный класс России в очередной раз достает из сундуков красные флаги, чтобы воспользоваться антифашистскими и просоветскими настроениями российского народа. В районах, оккупированных российской армией на Украине, водружают красное знамя Победы воинской части Красной Армии, взявшей Рейхстаг в мае 1945 года. А Компартия Российской Федерации (КПРФ) пошла ещё дальше. Она внесла законопроект о замене нынешнего российского триколора - флага царей и пособника нацистов во Второй мировой войне предателя Власова, на красный флаг.
Даже в том маловероятном случае, если этот законопроект будет принят, разве заводы, фабрики, шахты, банки, полезные ископаемые перестанут принадлежать тем "пиявкам", сосущим кровь народа, живущим во дворцах, отдыхающим на туристических курортах на своих яхтах?
Или, может быть, российский народ перестанет платить за здравоохранение и образование, другие социальные услуги, которые являются товаром?
Или, может быть, капиталистическая Россия перестанет занимать пятое место в мире по числу миллиардеров и изменится к лучшему показатель неравенства доходов между богатыми и бедными?
Или, может быть, средства производства станут народной собственностью без проведения социальной социалистической революции?
Можно было бы и дальше продолжать задавать риторические вопросы, ответом на которые является «НЕТ».
Вот почему данное предложение КПРФ является не чем иным, как выдачей «грамоты об отпущении грехов» российской буржуазии за те преступления, которые она ежедневно совершает в отношении рабочего класса, других народных слоёв. Сегодня с этой «грамотой об отпущении грехов» она выходит один раз в год - 9 мая. Если будет одобрен законопроект, внесенный KПРФ, то она будет разгуливать с ней 365 дней в году.
За тридцать лет после свержения социализма на него были вылиты тонны грязи, в том числе и в России, но свет, который он излучает, не меркнет. Вот поэтому-то и предпринимаются попытки использовать его в своих целях...
Комментарий опубликован в газете «РИЗОСПАСТИС» - Орган ЦК Компартии Греции от 23/04/2022