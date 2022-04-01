В Архангельске оглашен список аварийных домов, подлежащих сносу

Пустующие и полуразрушенные деревянные дома – предмет беспокойства для многих жителей Архангельска. Поэтому администрация города организовала экспертизу конструкций.
- По 30 таким домам мы получили заключение специалистов об угрозе обрушения и необходимости скорейшего их сноса. На сегодняшний день решение волнительной для архангелогородцев ситуации найдено: введен режим повышенной готовности, чтобы упредить обрушение домов. Это крайне важно, поскольку зачастую в них происходят пожары, рядом ходят взрослые, доступ имеют дети. Теперь выделяем средства из резервного фонда и в ближайшее время приступим к демонтажу - избавим городские улицы от неприглядных и небезопасных «деревяшек», - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.
Особое внимание глава города уделит выполнению работ по вывозу строительного мусора, который образуется после демонтажа.
Список жилых домов, по которым поступило заключение специализированной организации о состоянии несущих и ограждающих конструкций: