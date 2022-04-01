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В Архангельске оглашен список аварийных домов, подлежащих сносу

Пустующие и полуразрушенные деревянные дома – предмет беспокойства для многих жителей Архангельска. Поэтому администрация города организовала экспертизу конструкций.

- По 30 таким домам мы получили заключение специалистов об угрозе обрушения и необходимости скорейшего их сноса. На сегодняшний день решение волнительной для архангелогородцев ситуации найдено: введен режим повышенной готовности, чтобы упредить обрушение домов. Это крайне важно, поскольку зачастую в них происходят пожары, рядом ходят взрослые, доступ имеют дети. Теперь выделяем средства из резервного фонда и в ближайшее время приступим к демонтажу - избавим городские улицы от неприглядных и небезопасных «деревяшек», - пояснил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Особое внимание глава города уделит выполнению работ по вывозу строительного мусора, который образуется после демонтажа.

 

Список жилых домов, по которым поступило заключение специализированной организации о состоянии несущих и ограждающих конструкций:  

  1. Пер. Водников, д. 3
  2. Пер. Водников, д. 6
  3. Пер. Водников, д. 8
  4. Ул. Урицкого, д. 33
  5. Просп. Новгородский, д. 101, корп. 3
  6. Просп. Новгородский, д. 111
  7. Просп. Ломоносова, д. 57
  8. Просп. Советских космонавтов, д. 34
  9. Наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10
  10. Ул. Северодвинская, д. 69
  11. Ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1
  12. Проезд Бадигина, д. 6
  13. Ул. Гагарина, д. 36
  14. Ул. Свободы, д. 57, корп. 1
  15. Просп. Советских космонавтов, д. 101
  16. ул. Чкалова, д. 4
  17. Ул. Чкалова, д. 7
  18. Ул. Гвардейская, д. 5, корп. 2
  19. Ул. Адмирала Кузнецова, д. 19
  20. Ул. Гуляева, д. 123
  21. Ул. Декабристов, д. 2
  22. Ул. Кедрова, д. 29
  23. Ул. Маяковского, д. 9
  24. Ул. 1-ая линия в п. Расчалка, д. 11
  25. Ул. Ярославская, д. 73
  26. Ул. Ярославская, д. 75
  27. Ул. Физкультурников, д. 27
  28. Просп. Ленинградский, д. 373
  29. ул. Шкулева, д. 15
  30. 2-ый Ленинградский переулок, д. 8 
26 апрель 14:46 | : Политика / Экономика

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