"Единая Россия" обещает увеличение числа бюджетных мест в вузах

Льготы при поступлении и увеличение количества бюджетных мест в вузах: «Единая Россия» провела прямую линию с регионами по приёмной кампании-2022. Ее участники смогли напрямую задать вопросы по организации процедуры поступления в вузы
Вопросам организации приемной кампании в 2022 году была посвящена первая прямая линия «Единой России» с ректорами вузов, директорами школ, старшеклассниками и их родителями со всей страны. Они смогли напрямую обратиться к координатору направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председателю комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой, первому зампреду комитета Госдумы по науке Александру Мажуге, министру науки Валерию Фалькову, замминистру образования Дмитрию Афанасьеву и руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву.
Как рассказал Валерий Фальков, к началу приемной кампании при поддержке «Единой России» был усовершенствован суперсервис «Поступление в вузы онлайн».
«Огромное количество выпускников школ смогут подать через портал Госуслуг документы для поступления. Сервис позволяет реализовать особые права — для абитуриентов в электронном виде это можно будет учесть. И мы серьёзно усилили договорённости с университетами и создали службу поддержки по всем вопросам», — рассказал Валерий Фальков.
Он также отметил, что в этом году в вузах беспрецедентное количество бюджетных мест — 580 тысяч. Больше всего — медицинских, педагогических и инженерных. Также создано еще 30 тысяч бюджетных мест в магистратуре.
В свою очередь Александр Мажуга напомнил, что количество бюджетных мест было увеличено по поручению Президента и при поддержке «Единой России». Дополнительно выделено 45 тысяч мест.
«Единая Россия» также поддерживает увеличение мест в магистратуре на 30 тысяч. Это возможность улучшить свою квалификацию и быть более востребованным на рынке труда», — сказал Александр Мажуга.
Также он отметил, что партия вместе с МГЕР будет контролировать ремонт студенческих общежитий, который инициировала и обеспечила финансированием из бюджета «Единая Россия».
«Мы добились того, что будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий по всей стране. И ждем от вас обратной связи — когда вы будете студентами — чтобы понять, насколько условия проживания соответствуют требованиям, которые вы предъявляете», — обратился Александр Мажуга к старшеклассникам.
Они, в свою очередь, интересовались проведением экзаменов и льготами при поступлении в вузы. Например, учащихся из Приморья интересовал вопрос учета творческих достижений при поступлении в вузы. Первый замминистра образования Дмитрий Афанасьев отметил, что каждый год перечень достижений расширяется, причём у каждого вуза они могут быть свои. Будут учитываться и значки ГТО, золотые, серебряные и бронзовые. Вопрос учета творческих достижений «Единая Россия» проработает с Минкультом, сообщила Ольга Казакова.
«У ГТО есть точные показатели. Они выведены и можно подсчитать норму, а у творческих конкурсов показатели субъективны. Мы вместе с Министерством культуры над этой темой поработаем и посмотрим, можно ли создать объективную систему оценки достижений по творческим конкурсам, которую можно будет брать за норматив», — сказала она.
Новосибирские школьники задали вопрос о целевом обучении. В настоящее время прорабатывается создание единого реестра работодателей, готовых предоставить такую возможность, сообщил Александр Мажуга.
«Мы много на площадке «Единой России» общаемся с работодателями. Есть интересный опыт у отдельных предприятий, которые размещают на сайте раздел «Целевое обучение». Но инициатива с созданием единого реестра прорабатывается», — сказал депутат.
Учителя и директора школ задали вопрос о снижении бюрократической нагрузки. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, а перечень документов, которые должны будут заполнять педагоги, партия составит с Минпросвещения.
«Когда рассмотрим законопроект в первом чтении в Госдуме, над поправками будем работать вместе с педагогами. Также нужно будет работать по содержанию документов, которые заполняют учителя. Если есть дублирующие друг друга документы, дублирующий должен быть убран. Если это можно взять из какой-то цифровой базы ведомств, нужно взять и не перегружать учителей», — подчеркнула Ольга Казакова.
Отдельно на прямой линии остановились на участии в приёмной кампании выпускников из Донецкой и Луганской народных республик, беженцев и соотечественников.
«Все интересы этих ребят мы тоже учли. Госдума и Правительство пошло навстречу, соответствующие поправки в закон были приняты. Если у них есть желание поступить в вуз, в наших порядках это учтено», — заключил Анзор Музаев.
«В Архангельской области с 2020 года действует своя областная льгота для студентов целевиков, дополнительная ежемесячная выплата по педагогическим специальностям 5 тыс.руб. из областного и муниципального бюджета. Муниципалитет заключает договор о целевом обучении со студентом. Медикам дополнительно выплачивается 4 тыс.руб. Педагоги при этом могут обучаться в любом вузе страны. Такие стимулирующие меры, чтобы студенты возвращались в местные школы и больницы, действуют далеко не в каждом субъекте Российской Федерации. Существует мера поддержки молодых специалистов-педагогов – единовременная выплата в размере 100 тысяч», - рассказала Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке, Координатор партпроекта «Новая школа» в Архангельской области Ольга Виткова.
«Целевое обучение – это история исключительно про бюджетную сферу. Вуз не обязательно является стороной договора о целевом обучении, чаще всего, такой договор заключается между муниципалитетом и абитуриентом. Чаще всего под целевое обучение попадают педагоги, медики, юристы, которых готовят на государственную, муниципальную службу, а вот самые востребованные инженерные специальности, специальности IT сферы, необходимы коммерческому бизнесу, который напрямую заключить договор о целевом обучении не может, так как это не предусмотрено законом. Поэтому заключается трехсторонний договор через муниципалитет.
Коммерческие предприятия к нам тоже обращаются. В прошлом году мы обучали студентов магистрантов для группы компаний «ИЛИМ» – котласский ЦБК, Архангельского ЦБК. Обучение абитуриентов чаще всего заказывает «Объединенная судостроительная корпорация», АО «ПО «Севмаш», центр судоремонта «Звездочка», АО «СПО «Арктика». Северодвинский филиал САФУ плотно работает с судормемонтными предприятиями. Со второго курса студенты уже трудоустроены на предприятия.
Что касается бюджетных мест, в нашем вузе в соответствии с общефедеральной тенденцией количество бюджетных мест увеличено на 255, всего 4080 мест», - прокомментировала пресс-служба Северного Арктического федерального университета им. М.В. Ломоносова.
В САФУ есть своя собственная олимпиада «Будущее Арктики», которая дает дополнительные от 2 до 8 баллов при поступлении победителям и призерам. Олимпиада проводится по большинству школьных предметов: история, география, математика, биология. Принять участие могут ребята со всей России.
По отдельному списку в этом году смогут поступать дети российских военнослужащих, участвующих в спецоперации в Украине. В случае если абитуриент не наберет необходимый балл по ЕГЭ по общему конкурсу, мы их сможем зачислять без учета бюджетного места, за счет вуза. Пока четкого правового механизма не выработано, пока нет понимания, сколько таких абитуриентов будет в регионе. Ряд направлений будет ограничен, по большей части, это инженерные и IT специальности.