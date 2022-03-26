Максим Галкин в Архангельск больше ни ногой

Об очередной (теперь уже окончательной) отмене своего концерта на самой престижной площадке столица Поморья (Архдрама им. Ломоносова) артист и телеведущий заявил через соцсети из Израиля, где он с именитой супругой «пережидают смутные времена».
Напомним, первый раз был отменен концерт Галкина, назначенный на 4 марта, и перенесен на 19 сентября с сохранением билетов. Теперь зрителям предложено вернуть те, что остались на руках. По информации организаторов концерта, это примерно 130 билетов.
Концерт отменился на фоне заявлений Галкина о неподдержке спецоперации России на Украине. Тогда возмущенная неорганизованная группа патриотически настроенных зрителей пришла в кассы Драмтеатра и под фотовспышки требовала немедленно вернуть им деньги. Директор театра Сергей Самодов объяснил собравшимся, что концерт перенесен на начало осени. Это заявление было встречено аплодисментами.
Вскоре после события, чета известных эстрадных артистов демонстративно удалилась на Землю Обетованную, где, по информации местных источников, получила предложение вести юмористическую передачу на одной из израильских русскоговорящих радиостанций.
По заявлению самого юмориста, он не держит зла на архангельского зрителя, но считает, что во всем виноват «саботаж на местах». Плюс «людям не до концертов, деньги нужны на другие нужды».
Реакция в соцсетях и на интернет-форумах предсказуемая – от «предателям не место на российской сцене» до «надо как-нибудь послушать этого аллкина-галкина».