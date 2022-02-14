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Даешь ГОСZАКАЗ! Депутаты АрхГорДумы за неделю

На прошедшей рабочей неделе народные избранники столицы Поморья представляли и защищали интересы своих избирателей не только в родных палестинах, но и на выезде.

Так, славный представитель фракции КПРФ Ростислав Васильев посетил «Сколково», где представлял всю Архангельскую область на мероприятии по государственным, муниципальным и корпоративным закупкам, в рамках которого прошла форум-выставка «ГОСЗАКАЗ».

Именно последняя олицетворяет смысл слета, на котором присутствовали представители всех 85 российских регионов - поддержка российских промышленных предприятий в условиях экономического давления.

Экспозиция площадью более 10 000 кв. м продемонстрировала потенциал отечественных предприятий по разработке и созданию современных технологий, инновационной продукции, оборудования, товаров, услуг, востребованных в системе государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

Архангельский депутат поделился впечатлениями и надеждами:

- Эта выставка инноваций должна открыть большие возможности российским производителям в эпоху глобальных перемен, представляя уникальный шанс развиваться в качестве партнеров государства на длительную перспективу. Государство уделяет большое внимание развитию предприятий промышленности, для того, чтобы предупредить снижение качества жизни россиян в условиях давления на нашу страну.

Но и дома дел было невпроворот…

Иван Воронцов («Единая Россия») занимался анализом проекте благоустройства пляжа по ул.40-летия Великой Победы.

Иван Воронцов:

 - Эта территория однозначно станет новым местом притяжения для жителей и гостей округа. Ведь само по себе расположение пляжа располагает к отдыху – живописный вид на реку никого не оставит равнодушным. В отличие от Северной Двины, здесь не ходят крупные суда, а лишь изредка проплывают небольшие лодки, добавляя атмосферности этому месту.

При этом депутат считает, что в разработке концепции самое активное участие должны принять жители округа… ведь им на пляже релаксировать. А депутаты и чиновники всего лишь исполнители их воли. Для этого населению предлагается принять активное участие в голосовании по проекту (и не только этому) на сайте https://29.gorodsreda.ru/. Заодно привлечь к благому делу родственников, коллег и знакомых.

- Пока действует программа «Формирование комфортной городской среды», мы должны максимально использовать эту возможность. И я верю, что у нас всё получится! – воззвал единоросс Воронцов.

Пётр Ватутин («Справедливая Россия») разбирался в критической (по его мнению) ситуацией с вывозом мусора, сложившейся на острове Хабарка. К нему в приемную поступают жалобы на переполненные контейнеры, мусорные ветры и расплодившихся грызунов.

- По словам местных жителей, за всю зиму они не разу не видели, чтобы отходы с острова вывозили на мусорный полигон на «большую землю». Летом едва ли кто-то будет вывозить их на барже. Получается, что свалка продолжит расти, создавая крайне неблагоприятные антисанитарные условия в посёлке?

Депутатский запрос уже полетел во все инстанции – и в исполнительную власть, и к коммунальщикам. Ватутин надеется на понимание и благоприятный исход.

А следующая неделя у наших героев сессионная. Ух, что будет… 

23 апрель 09:44 | : Политика

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