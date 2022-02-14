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Отчет главы и не только. Повестка 37-й сессии АрхГорДумы

Стал известен перечень вопросов, которые будут рассмотрены депутатами в ходе очередной сессии Архангельской городской Думы.

- Отчёт Главы городского округа "Город Архангельск" о результатах своей деятельности, деятельности Администрации городского округа "Город Архангельск" за 2021 год.

- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 16.12.2021 № 494 "О городском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

- О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого имущества из собственности Российской Федерации в собственность городского округа "Город Архангельск".

- Об утверждении показателей, необходимых для признания граждан малоимущими в целях принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в городском округе "Город Архангельск".

- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 26 июня 2014 года № 132 "О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет.

- О внесении изменений в решение Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года № 258 "Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск".

- О согласовании предложения о безвозмездной передаче муниципального имущества в собственность Российской Федерации.

- О согласовании передачи Агентству записи актов гражданского состояния Архангельской области в безвозмездное пользование муниципального имущества.

-  О согласовании передачи государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Архангельской области "Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями" в безвозмездное пользование муниципального имущества.

- Об обращении Архангельской городской Думы к председателю Архангельского областного Собрания депутатов Е.В. Прокопьевой и депутатам Архангельского областного Собрания депутатов о  разработке закона Архангельской области "О  внесении изменений в областной закон "Об административных правонарушениях".

Напомним, сессия начнет свою работу 27 апреля 2022 года в 10:00 часов. Депутатские комиссии уже начали предварительные обсуждения.

22 апрель 14:33 | : Политика

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