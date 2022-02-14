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Гордое имя «Жириновский» получит уличная спортплощадке в Плесецке

Как мы сообщали вчера, северодвинский депутат от ЛДПР Дмитрий Зангин на вчерашней сессии горсовета вышел с инициативой присвоить имя почившего политика городскому скверу. Мэр Северодвинска Игорь Скубенко не возражал, но уточнил, что вопрос нуждается в проработке и консультациях.

Но это когда еще будет…

Пока же имя Владимира Вольфовича, которого оглушенные потерей однопартийцы чтут как современного пророка, будет присвоено новой уличной спортплощадке в Плесецке. Есть данные, что инициатива уже согласована с исполнительной властью – глава округа Игорь Арсентьев, хотя и добровольно покинул ЛДПР по политическим мотивам, но к Жириновскому относится со всем пиететом:

- Владимир Вольфович для нашей страны, несомненно, стал при жизни исторической фигурой, и я благодарен судьбе, что мне довелось общаться с ним лично. И вот пересматривая в последние дни многие его выступления на тему внешней политики вновь и вновь поражаюсь его прозорливости, которая была основана прежде всего на его глубочайших познаниях в мировой истории, политологии и многих других областях знаний. Сегодня многие его слова воспринимаются как пророчество, а я считаю его величайшим аналитиком в области мировой политики. Ну, и конечно, Жириновский был Человек и Патриот. Всем нам будет его не хватать.

Наши наблюдатели полагают, что в обозримом будущем стоит ожидать появления «улицы Жириновского», «площади Жириновского», «стадиона Жириновский» и обязательно «кометы Жириновского».

22 апрель 12:36 | : Политика

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