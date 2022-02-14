Дмитрий Морев испил воды высшего качества

Пробы из природных источников и на выходе с очистных сооружений берут специалисты МУП «Водоочистка», чтобы в аккредитованной лаборатории предприятия провести большой спектр анализов. Глава Архангельска Дмитрий Морев организовал выездное совещание в данной лаборатории и оценил подходы к контролю качества воды в период половодья.
Испытательный центр контроля качества воды МУП «Водоочистка» создан в 2015 году и сейчас имеет одну из самых современных лабораторий в регионе. Здесь работает 26 специалистов-химиков.
- Мы изучаем 120 показателей - химических, микробиологических, паразитологических, радиационных. Есть специалист, который по балльной шкале оценивает и вкус воды, - своего рода «водный сомелье». В период паводка особенно внимательно следим за результатами проб, - рассказала заместитель начальника испытательного центра Анна Кузнецова.
Техническое обновление лаборатории позволяет не только оценивать питьевую воду, но и проводить экологический контроль рек и водоёмов, анализ сточных вод. МУП «Водоочистка» самостоятельно обеспечивает водоснабжение отдаленных и островных территорий города, при этом анализы в лаборатории предприятия заказывают более 50 организаций. Частные лица обращаются за оценкой качества воды в скважинах и колодцах и получают развернутые рекомендации по ее использованию.
- Лаборатория «Водоочистки» оснащена высокотехнологичным оборудованием, и результатам ее исследований можно полностью доверять. Вода, которая поступает с очистных станций предприятия, безопасна и соответствует всем нормам. Далее до крана в квартире она следует по сетям, которые далеко не всегда новые. Поэтому общая рекомендация для жителей города – делать ставку на фильтры по очистке воды от железа, - отметил по итогам совещания глава Архангельска Дмитрий Морев.
Предприятия и жители Архангельска могут обратиться за проведением анализа любой воды – от природной до бутылированной – в лабораторию МУП «Водоочистка»: ул. Дачная, 49, корп. 2, тел. 42-35-12.