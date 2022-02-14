Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев испил воды высшего качества

Пробы из природных источников и на выходе с очистных сооружений берут специалисты МУП «Водоочистка», чтобы в аккредитованной лаборатории предприятия провести большой спектр анализов. Глава Архангельска Дмитрий Морев организовал выездное совещание в данной лаборатории и оценил подходы к контролю качества воды в период половодья. 

Испытательный центр контроля качества воды МУП «Водоочистка» создан в 2015 году и сейчас имеет одну из самых современных лабораторий в регионе. Здесь работает 26 специалистов-химиков.

- Мы изучаем 120 показателей - химических, микробиологических, паразитологических, радиационных. Есть специалист, который по балльной шкале оценивает и вкус воды, - своего рода «водный сомелье». В период паводка особенно внимательно следим за результатами проб, - рассказала заместитель начальника испытательного центра Анна Кузнецова.

Техническое обновление лаборатории позволяет не только оценивать питьевую воду, но и проводить экологический контроль рек и водоёмов, анализ сточных вод. МУП «Водоочистка» самостоятельно обеспечивает водоснабжение отдаленных и островных территорий города, при этом анализы в лаборатории предприятия заказывают более 50 организаций. Частные лица обращаются за оценкой качества воды в скважинах и колодцах и получают развернутые рекомендации по ее использованию.

- Лаборатория «Водоочистки» оснащена высокотехнологичным оборудованием, и результатам ее исследований можно полностью доверять. Вода, которая поступает с очистных станций предприятия, безопасна и соответствует всем нормам. Далее до крана в квартире она следует по сетям, которые далеко не всегда новые. Поэтому общая рекомендация для жителей города – делать ставку на фильтры по очистке воды от железа, - отметил по итогам совещания глава Архангельска Дмитрий Морев.  

Предприятия и жители Архангельска могут обратиться за проведением анализа любой воды – от природной до бутылированной – в лабораторию МУП «Водоочистка»: ул. Дачная, 49, корп. 2, тел. 42-35-12.  

22 апрель 11:25 | : Политика

Главные новости


Спасаем Уйму! «РВК-Архангельск» ведет работы по прокладке дюкера под рекой Юрос
Артефакты кухни Древней Руси. То, что сегодня в рот не полезет

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (277)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20