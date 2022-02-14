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Агентство регионального развития и АРО "Единая Россия" подписали договор о сотрудничестве

Теперь у предпринимателей и самозанятых Архангельской области появится больше возможностей получить консультационную, информационную и правовую помощь.

Соглашение подписано между региональным отделением Партии «Единая Россия» и Агентством регионального развития. Агентство предоставляет более 300 бесплатных услуг для стартапов и действующего бизнеса.

«Мы системно помогаем предпринимателям региона как действующим, так и потенциальным становиться сильнее, быстрее проходить правовые, бюрократические сложности, вместе преодолевать трудности, которые возникают на их предпринимательском пути. Я думаю, что такое тесное взаимодействие с «Единой Россией» позволит увеличить количество предпринимателей, которые получат действенную и своевременную помощь. Безусловно, такое взаимодействие позволит нам увеличить количество обратившихся, а значит и потенциальное число предпринимателей будет только расти. Уверен, что это только первый этап нашего совместного пути и вместе нам удастся служить на благо предпринимательского сообщества региона», - отметил генеральный директор Агентства регионального развития Максим Заборский.

На площадке организации развернуты несколько специализированных центров, которые помогают, как начинающим предпринимателям, экспортерам, так и крупному бизнесу, который готов инвестировать в Архангельскую область.

«В ближайшее время на базе общественной приемной Партии откроется правозащитный центр. Деятельность его будет достаточно многогранной. Сегодня мы видим необходимость развивать, в том числе и в партнерстве с Агентством регионального развития, направление по оказанию помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям и самозанятым Архангельской области. На данном этапе мы договорились в случае обращения в наш Правозащитный центр с вопросами, касающимися предпринимательской деятельности, о том, что эти предприниматели могут раз в месяц централизованно получить консультационную помощь и поддержку на площадке Агентства или Правозащитного центра», - пояснил заместитель Секретаря регионального отделения Партии, руководитель региональной общественной приемной Сергей Эммануилов.

 Стороны также договорились о совместном проведении тематических форумов, круглых столов с приглашёнными экспертами, дискуссионных клубов с привлечением органов государственной власти, предприятий, научных кругов, общественных организаций. 

22 апрель 09:43 | : Политика

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