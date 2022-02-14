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Архангельск встретит День Победы ухоженными памятниками героям войны

Глава Архангельска в ходе рабочей поездки по местам воинской славы и памяти поставил конкретные задачи перед руководителями администраций округов.

На воинский мемориал Ильинского кладбища сегодня вышли на субботник студенты политехнического техникума. После уборки снега необходимо подсыпать грунт, покрасить звездочки на плитах с именами павших бойцов. На памятнике воину-освободителю здесь не была предусмотрена табличка: по поручению Дмитрия Морева в этом году она будет изготовлена – до 9 Мая.

 Большинство памятников в честь победы в Великой Отечественной войне находится на набережной в Октябрьском округе. Сейчас по каждому из них будут проведены необходимые ремонтные работы, с 6 по 8 мая их отмоют водой под давлением, а чистка звезды Вечного огня пройдет без демонтажа.

- Мы готовимся торжественно отметить годовщину Великой Победы. В деле подготовки мемориалов нет мелочей - важно, чтобы каждый памятник выглядел достойно. Администрации округов имеют четкий план действий, чтобы успеть провести работы к праздничной дате. Помощь оказывают общественники и неравнодушные предприниматели, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.

ак, депутат гордумы Дмитрий Акишев предложил содействие в мероприятиях по устранению небольших повреждений на памятнике детям войны. А предприниматель Евгений Леонтьев выделяет средства и силы на ремонт и покраску мемориала на Вологодском кладбище.

 Своими силами справляются администрации Соломбальского и Северного округов. И школьники, и ветераны принимают активное участие в субботниках, а работы по покраске проведут при установлении устойчивой положительной температуры. Ни одно памятное место Архангельска, где проходит возложение или митинг в День Победы, не останется без внимания.

 Правительство Архангельской области выделило 20 млн. рублей столице Поморья для подготовки к Дню Победы. Эти средства направляются на ремонт асфальтового покрытия по маршруту военного парада и Бессмертного полка, восстановление леерных ограждений, нанесение разметки, украшение улиц.

  

21 апрель 15:45 | : Политика

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