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Дмитрий Морев и красотки АрхГорДумы проверили качество ремонта дорог

Протяженность улицы Вологодской – 1,19 км: здесь много жилых домов, стоматология, детский сад и другие социальные объекты. Предусмотрен комплексный ремонт: обновление покрытия проезжей части, ремонт тротуара и замена деревянных мостков на асфальт.

- Работы в этом году мы начали раньше обычного. Сейчас идет фрезерование изношенного покрытия: этот этап не зависит от погоды. Подрядчик обратился с просьбой ввести временные ограничения движения для автотранспорта по кварталам, где идет фрезерование ул. Вологодской. Сейчас мы увидели, что проезд машин создает трудности и водителям, и дорожникам. Будем принимать это решение, чтобы горожане быстрее смогли воспользоваться отремонтированной дорогой и тротуарами, - отметил глава Архангельска Дмитрий Морев.

Вторым объектом выездного совещания стала ул. Первомайская. Здесь предусмотрен ремонт большими картами, а также обустройство тротуара на участке, где отсутствуют даже мостки. С 11 апреля выполнено 29% работ: фрезерование, устройство основания, частично – бортового камня.

Председатель городской Думы Валентина Сырова и депутат Мария Харченко также приняли участие в рабочей поездке главы.

21 апрель 11:29 | : Политика

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