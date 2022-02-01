Дмитрий Морев: На субботник собирайся!

Массовый общегородской субботник состоится 30 апреля.
- Весенний субботник – это не просто наведение порядка, но и возможность пообщаться с соседями, коллегами. Субботник всегда проходил в праздничной атмосфере, и мы хотим сохранить эту традицию. В ближайшие выходные силами подрядчиков и трудовых коллективов проведем подготовку, а 30 апреля приглашаем всех жителей на общегородской субботник, - подчеркнул глава Архангельска Дмитрий Морев.
Субботники в округах пройдут 22-23 апреля: на уборку территорий выйдут сотрудники администраций округов, муниципальных предприятий и учреждений, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Присоединиться могут инициативные жители и коммерческие предприятия - администрации округов готовы предоставить инвентарь и мешки.
В канун Дня Победы, 6 – 7 мая, пройдет завершающий этап весенних субботников. Силы будут сосредоточены на наведении чистоты и порядка в местах проведения праздничных мероприятий, возложения цветов, на прогулочных территориях. Но и в этом случае присоединиться к работе или выйти в свой двор смогут все желающие