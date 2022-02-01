Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат АОСД Черненко оказался фиктивным оппозиционером

Депутаты Архангельского областного Собрания не дали жителям преобразуемых в округа районов право самим выбрать первого главу. Ситуацию расчесывает Леонид Таскаев, который, конечно, голосовал «за» поправки.

- Правопреемство одно из положений губернаторских законов о преобразовании муниципалитетов в округ. Оно предполагает не только «наследование» территории с проживающими на ней людьми и права окружных чиновников расходовать бюджетные средства, но также обязанности и проблемы, которые руководство, к примеру, Лешуконского района оказалось не способно решить. Но как раз решение застарелых проблем больше всего волнуют жителей этого теперь-уже-округа.

К сожалению, в своем выступлении представитель губернатора – глава района Мартынов - никоим образом не упомянул о практической пользе преобразования в округ для местного населения. Пришлось напомнить, что:

- у района отсутствует круглогодичное наземное сообщение приемлемого качества со всей остальной областью – невозможно развитие территории без развития логистики,
- территориальной схемой обращения отходов Архангельской области предусмотрена транспортировка отходов, образованных в части Мезенского района, для захоронения на Лешуконский полигон, против чего уже выступили не только лешуконцы, но и жители Мезенского района,
- в Лешуконском районе отсутствуют очистные сооружения, а жидкие бытовые отходы из неканализированных домов, которые из-за отсутствия централизованной канализации составляют 100%, сливают на местной свалке, не имеющей даже экранирующей поверхности, которая бы предотвращала проникновение жидких отходов в почву.

И эти проблемы не испарятся при переходе из района в округ. Более того – округ их унаследует от района вместе с чиновниками администрации, которые не смогли (и вряд ли смогут) их решить. Однако, по мнению руководства АОСД, представителю губернатора было позволено задавать вопросы о реальных проблемах лешуконцев исключительно в письменном виде. Очевидно для того, чтобы прикрыть неспособность главы, просто сбежавшего с обсуждения вопроса, на них ответить. Конечно, решение проблем Лешуконского района, по мнению единороссов, не имеет никакого отношения к его преобразованию в округ, целью которого, по всей видимости, является только создание лешуконцам еще больших проблем.

Губернаторские законопроекты о преобразовании в округа Лешуконского, Мезенского, Котласского, Холмогорского и Шенкурского районов, как и ожидалось, были приняты сразу в двух чтениях. Поправки о прямых выборах глав образуемых округов, как и ожидалось, не были поддержаны даже называющими себя оппозиционными депутатами. Это не обмануло и ожиданий северян, проголосовавших в нашем недавнем опросе (ответили «нет» на вопрос «Проголосуют ли депутаты АОСД за поправки о прямых выборах глав округов» 79% проголосовавших.

Неожиданностью, пожалуй, стало только откровение руководителя фракции СРЗП Черненко о том, что «мы» (имея в виду, скорей всего, возглавляемую им фракцию депутатов) не поддержат поправку о прямых выборах глав округов. Это, пожалуй, всё, что нужно знать о реальных мотивах как бы оппозиционной партии в АОСД, когда встает реальный вопрос о приверженности собственным заявлениям.

Ранее на своей странице ВК Черненко анонсировал внесение законопроекта, который, по мнению подписавших его депутатов, вернет муниципалитетам право избирать своих глав. Если бы не одно «но». У существующих муниципалитетов никто никаким областным законом не отбирал права внести изменения в уставы и избирать глав на прямых выборах (пункт 2 статьи 36 пока еще действующего 131-ФЗ).

 А вот демарш Черненко и голоса тех депутатов, кто не поддержал поправки, реально отнял такую возможность у жителей преобразованных на этой сессии в округа районов. Зато жители преобразованных районов имеют реальную возможность ответить выдвиженцам этих партий взаимностью на ближайших выборах.

20 апрель 15:19 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Маймаксанский потоп: Кто виноват и что делать?
«Если любовь ушла…». Диалоги на «Руснорде» о политике и вере

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (247)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20