Депутат АОСД Черненко оказался фиктивным оппозиционером

Депутаты Архангельского областного Собрания не дали жителям преобразуемых в округа районов право самим выбрать первого главу. Ситуацию расчесывает Леонид Таскаев, который, конечно, голосовал «за» поправки.
- Правопреемство одно из положений губернаторских законов о преобразовании муниципалитетов в округ. Оно предполагает не только «наследование» территории с проживающими на ней людьми и права окружных чиновников расходовать бюджетные средства, но также обязанности и проблемы, которые руководство, к примеру, Лешуконского района оказалось не способно решить. Но как раз решение застарелых проблем больше всего волнуют жителей этого теперь-уже-округа.
К сожалению, в своем выступлении представитель губернатора – глава района Мартынов - никоим образом не упомянул о практической пользе преобразования в округ для местного населения. Пришлось напомнить, что:
- у района отсутствует круглогодичное наземное сообщение приемлемого качества со всей остальной областью – невозможно развитие территории без развития логистики,
- территориальной схемой обращения отходов Архангельской области предусмотрена транспортировка отходов, образованных в части Мезенского района, для захоронения на Лешуконский полигон, против чего уже выступили не только лешуконцы, но и жители Мезенского района,
- в Лешуконском районе отсутствуют очистные сооружения, а жидкие бытовые отходы из неканализированных домов, которые из-за отсутствия централизованной канализации составляют 100%, сливают на местной свалке, не имеющей даже экранирующей поверхности, которая бы предотвращала проникновение жидких отходов в почву.
И эти проблемы не испарятся при переходе из района в округ. Более того – округ их унаследует от района вместе с чиновниками администрации, которые не смогли (и вряд ли смогут) их решить. Однако, по мнению руководства АОСД, представителю губернатора было позволено задавать вопросы о реальных проблемах лешуконцев исключительно в письменном виде. Очевидно для того, чтобы прикрыть неспособность главы, просто сбежавшего с обсуждения вопроса, на них ответить. Конечно, решение проблем Лешуконского района, по мнению единороссов, не имеет никакого отношения к его преобразованию в округ, целью которого, по всей видимости, является только создание лешуконцам еще больших проблем.
Губернаторские законопроекты о преобразовании в округа Лешуконского, Мезенского, Котласского, Холмогорского и Шенкурского районов, как и ожидалось, были приняты сразу в двух чтениях. Поправки о прямых выборах глав образуемых округов, как и ожидалось, не были поддержаны даже называющими себя оппозиционными депутатами. Это не обмануло и ожиданий северян, проголосовавших в нашем недавнем опросе (ответили «нет» на вопрос «Проголосуют ли депутаты АОСД за поправки о прямых выборах глав округов» 79% проголосовавших.
Неожиданностью, пожалуй, стало только откровение руководителя фракции СРЗП Черненко о том, что «мы» (имея в виду, скорей всего, возглавляемую им фракцию депутатов) не поддержат поправку о прямых выборах глав округов. Это, пожалуй, всё, что нужно знать о реальных мотивах как бы оппозиционной партии в АОСД, когда встает реальный вопрос о приверженности собственным заявлениям.
Ранее на своей странице ВК Черненко анонсировал внесение законопроекта, который, по мнению подписавших его депутатов, вернет муниципалитетам право избирать своих глав. Если бы не одно «но». У существующих муниципалитетов никто никаким областным законом не отбирал права внести изменения в уставы и избирать глав на прямых выборах (пункт 2 статьи 36 пока еще действующего 131-ФЗ).
А вот демарш Черненко и голоса тех депутатов, кто не поддержал поправки, реально отнял такую возможность у жителей преобразованных на этой сессии в округа районов. Зато жители преобразованных районов имеют реальную возможность ответить выдвиженцам этих партий взаимностью на ближайших выборах.