Гревцов сравнил переименование площади Профсоюзов с происками бандеровцев

Представители КПРФ начали непримиримую борьбу с инициативой переименования площади Профсоюзов в Соборную. Именно в этом месте воздвигнут главный кафедральный храм Поморья, в православной традиции название Соборная звучит вполне уместно. В том числе, и в туристической притягательности.
Однако поклонники ярого атеиста Ленина узрели в этом кощунство в отношении «славных страниц» советской истории и увязали с текущим политическим моментом.
Из открытого обращения к главе Архангельска Дмитрию Мореву:
- В условиях, когда наша страна вновь борется с фашизмом и нацизмом, властям всех уровней необходимо решительно и незамедлительно пресекать любые попытки переименования улиц, демонтажа памятников СССР – страны, победившей гитлеровскую Германию и одержавшей самую великую победу в истории Человечества – победу над фашизмом.
На этом фоне вызывает резкое возмущение организованный в Архангельске сбор подписей под обращением о переименовании площади Профсоюзов. В культовых учреждениях областного центра «переписчики истории» просят поддержать предложение о присвоении одной из главных площадей Архангельска – площади Профсоюзов имени Соборная. Вызывает недоумение, что авторами петиции стали трое из девяти ныне здравствующих почётных граждан Архангельска, которые как никто другой должны свято хранить историческое наследие нашего города, включая память о Великой Победе Советского народа в Великой Отечественной войне.
Для архангелогородцев военного времени именно площадь Профсоюзов стала символом Победы. Именно на площади Профсоюзов 9 мая 1945 года прошли главные торжества в честь Великой Победы. Именно на площади профсоюзов в Архангельске
9 мая 1945 года прогремел исторический победный салют, ознаменовавший окончание Великой Отечественной войны для жителей Архангельска. Не случайно, что именно на площади Профсоюзов с 1946 года берёт старт ежегодная майская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Победе Советского народа в Великой Отечественной войне.
В довоенные и послевоенные годы именно площадь Профсоюзов стала центром всех торжеств, приуроченных ко Дню международной солидарности трудящихся, Дню Великой Октябрьской Социалистической Революции. То есть именно площадь Профсоюзов была центром, символом объединения всех жителей Архангельска в борьбе за светлое будущее нашей Архангельской области и всей нашей Советской Родины.
Вызывает возмущение, что подобные «петиции» появились именно сейчас, когда страна вновь ведёт борьбу с фашизмом в братской Украине. Мы уже стали очевидцами того, к чему привело переименование улиц и площадей на Украине. Мы стали свидетели того, к чему привёл снос памятников защитникам Советского Отечества и Советским воинам-освободителям в «незалежной». Вся Россия видит, к чему привела «декоммунизация» Украины и переписывание истории.
Мы требуем от авторов петиции незамедлительно прекратить сбор подписей под данным провокационным обращением и отозвать свои подписи под ним! Хватит вносить раскол в общество!
Мы призываем Главу ГО «Город Архангельск» Д.А. Морева не рассматривать подобные обращения и не поддаваться на провокации, а максимально сохранять имена Советской эпохи в истории Архангельска, как эпохи наибольшего расцвета Архангельска и всей Архангельской области!
Мы призываем жителей Архангельска выступить с резким осуждением инициатив по переписыванию истории!
Подписался за всех Александр Гревцов.
Наши наблюдатели полагают, что данный вопрос просто обречен на широкое общественное обсуждение.
P.S. Редакция не видит ничего страшного, если площадь останется Профсоюзной. Как и в том, если она будет переименована в Соборную. С названия воду не пить…